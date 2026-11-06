El comunicador de 71 años culminará una trayectoria de más de cuatro décadas en la pequeña pantalla e iniciará una transición paulatina en ‘El Intermedio’ con Gonzo, quien asumirá la conducción del espacio de La Sexta.

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El Gran Wyoming ha acordado con el grupo Atresmedia su retirada definitiva de la televisión tras más de 40 años de trayectoria profesional en la pequeña pantalla. A sus 71 años de edad, el comunicador y showman ha tomado la decisión de jubilarse tras haber estado las últimas dos décadas al frente de ‘El Intermedio’, uno de los espacios más emblemáticos y de mayor relevancia en la programación de La Sexta. La salida del presentador no se producirá de manera inmediata, sino que se llevará a cabo de forma paulatina a lo largo del próximo mes de enero de 2027. Durante dicho periodo, el formato vivirá un proceso de relevo progresivo en el que el periodista Gonzo tomará las riendas del programa.

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La transición en ‘El Intermedio’ y el relevo a cargo de Gonzo

El plan trazado por la compañía audiovisual establece que la marcha del presentador se desarrolle a través de un traspaso de poderes ordenado en el access prime time de la cadena. Durante un tiempo indefinido a lo largo del mes de enero de 2027, El Gran Wyoming y Gonzo compartirán la conducción del formato antes de que el periodista vigués asuma la titularidad íntegra de la presentación.

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Para asumir este cometido, Gonzo dejará su responsabilidad al frente de ‘Salvados’, espacio que venía dirigiendo desde el año 2019 tras la retirada de Jordi Évole. La elección del comunicador gallego responde a su vinculación histórica con la cadena y con el propio programa, donde ya ejerció las labores de colaborador y reportero entre los años 2010 y 2019, garantizando así el conocimiento de la estructura de un formato sostenido por un equipo de más de 100 profesionales.

Las declaraciones del comunicador sobre su decisión y el futuro del formato

La decisión fue abordada de forma directa durante la emisión de ‘El Intermedio’ de este jueves. Tras una introducción de la copresentadora Sandra Sabatés, El Gran Wyoming compartió los motivos de su marcha con la audiencia del programa, confirmando que la decisión tomada no tiene vuelta atrás a diferencia de las reflexiones que ya se planteó en el año 2025.

El Gran Wyoming tiene algo que contarnos… 🏖️🍻



PD: Gonzo, calienta que sales 🎙️ pic.twitter.com/aY57Sza5DA — Atresmedia Comunicación (@atresmediacom) November 5, 2026

En su intervención en el plató, el comunicador aclaró de manera expresa que su vinculación con el medio televisivo concluirá por completo tras su salida del formato de La Sexta, descartando cualquier aparición posterior en otros espacios. Asimismo, garantizó la continuidad de ‘El Intermedio’ en la parrilla televisiva bajo la conducción de su sucesor. El presentador dedicó unas palabras de respaldo al periodista vigués para cerrar su pronunciamiento ante los espectadores, ratificando el compromiso del espacio con la información informativa antes de iniciar el periodo de convivencia en la pantalla durante el mes de enero.