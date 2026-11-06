El Partido Popular de Ceuta ha celebrado hoy una reunión sectorial con representantes de las mujeres del ámbito sindical, empresarial y asociativo. El objetivo del encuentro fue escuchar sus inquietudes y propuestas para mejorar el presente y futuro de Ceuta.

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En la reunión participaron Jaime de los Santos, vicesecretario de Educación e Igualdad del Partido Popular, Sofía Acedo y Juan Vivas. Se abordaron diversas dificultades que afectan a la vida cotidiana de las mujeres, con especial atención a la igualdad, la libertad y la seguridad.

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