La AD Ceuta FC ha anunciado que ha llegado a un acuerdo con Sergio Lobera para que se convierta en el nuevo entrenador del primer equipo, ocupando el cargo hasta el final de la presente temporada, con la opción de una campaña adicional.

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Este regreso marca el retorno del técnico maño a Ceuta, una ciudad donde ya dirigió al equipo en la temporada 2011-2012. Tras su paso por la AD Ceuta, Lobera ha entablado una exitosa carrera, dirigiendo a la UD Las Palmas en Segunda División, donde logró clasificar al equipo insular para los play off en dos ocasiones consecutivas.

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La decisión de contratar a Lobera se produce tras la destitución de JJ Romero, y se había especulado con otros nombres, como el de José Ramón Sandoval. La reciente derrota del Ceuta ante el Córdoba, donde el equipo cayó por tres goles a cero, subrayó la necesidad de un cambio en el banquillo.

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Lobera cuenta con una vasta experiencia internacional, habiendo dirigido a varios equipos en diferentes ligas. En Marruecos, fue responsable del Moghreb Atlético de Tetuán, llevándolo hasta los cuartos de final de la Champions League africana. Después, continuó su carrera en India, ganando la Supercopa con el FC Goa y posteriormente logrando el título de liga con el Mumbai City FC.

Su última experiencia fue en la Superliga india al mando del Odisha FC. Con su llegada, la AD Ceuta FC busca fortalecer su estructura técnica, confiando en un entrenador con amplio conocimiento del fútbol español e internacional.

Sergio Lobera ha decidido contar con un cuerpo técnico compuesto en parte por gente de la casa. David Polaco, con quien ya coincidió en La Masía, asumirá el cargo de segundo entrenador. Además, Reda mantendrá su puesto como entrenador de porteros, y Luis Enrique Ramos será el preparador físico, junto a Ezequiel Gómez y Raúl Alcázar como analistas.

Desde el inicio de las negociaciones, Lobera mostró un interés firme por asumir el reto de dirigir la AD Ceuta. El club se muestra optimista sobre el impacto que su llegada puede tener en el equipo y le da la bienvenida a esta nueva etapa.