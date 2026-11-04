El Atlético de Madrid – Barcelona se juega el domingo 8 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Atlético de Madrid – Barcelona

Atlético de Madrid – Barcelona Competición: LaLiga, jornada 12

LaLiga, jornada 12 Fecha: domingo 8 de noviembre

domingo 8 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Metropolitano Stadium (Madrid)

El próximo encuentro de LaLiga enfrentará al Atlético de Madrid y al Barcelona en el Metropolitano Stadium, correspondiente a la jornada 12. El Atlético de Madrid llega al partido en la segunda posición con 28 puntos, habiendo anotado 22 goles y recibido 8 en 11 partidos, y con una racha reciente de 5 victorias consecutivas. Por su parte, el Barcelona lidera la tabla con 30 puntos, con un impresionante registro de 46 goles a favor y 12 en contra en el mismo número de partidos, aunque en sus últimos 5 encuentros ha cosechado 4 victorias y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Atlético de Madrid: 2º con 28 puntos en 11 partidos (22 goles a favor y 8 en contra); en sus últimos 5 partidos: 5 victorias, 0 empates y 0 derrotas (resultados: V-V-V-V-V)

Barcelona: 1º con 30 puntos en 11 partidos (46 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 4 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V-V-V)

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