El Real Avilés ganó al Extremadura el viernes 6 de noviembre en la jornada 11 de Primera Federación grupo 1. El gol de la victoria lo marcó N. Poquet en el minuto 85. Es la victoria más amplia de la jornada.
Lee tambien: Resultados de Segunda División, jornada 13: 7-9 de noviembre
En los 10 partidos se han marcado 24 goles, con 6 victorias locales, 3 victorias a domicilio y 1 empate.
Las noticias de Ceuta, cada mañana a las 7:30
Lo más leído, la farmacia de guardia, el tiempo y el estado del Estrecho en tu correo. Gratis.
Resultados de la jornada 11 de Primera Federación grupo 1
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 6/11
|Cacereño-Lugo
|0-1
|vie. 6/11
|Real Avilés-Extremadura
|5-2
|sáb. 7/11
|Racing de Ferrol-UD Logroñés
|1-2
|sáb. 7/11
|Barakaldo-Real Unión
|2-0
|sáb. 7/11
|Pontevedra-Ourense
|1-0
|sáb. 7/11
|Unionistas-Zamora
|1-0
|dom. 8/11
|Arenas de Getxo-Deportivo Fabril
|2-1
|dom. 8/11
|Cultural Leonesa-Ponferradina
|1-1
|dom. 8/11
|Mérida-Bilbao Athletic
|2-0
|dom. 8/11
|Mirandés-Coria
|0-2
Con estos 10 resultados la jornada 11 queda completa.
Lee tambien: Resultados de LaLiga, jornada 12: del 6 al 8 de noviembre
Goles, tarjetas y expulsiones
- Cacereño-Lugo. Goles del Lugo: T. Morchiladze (17′). Amarillas: 2 del Cacereño y 4 del Lugo.
- Real Avilés-Extremadura. Goles del Real Avilés: Osky (15′), B. Cayarga (56′), N. Poquet (85′), S. Franco (90+8′), D. Liduena Alonso (90+12′); del Extremadura: Dieguito (30′), I. Burgos (79′). Amarillas: 4 del Real Avilés y 3 del Extremadura. Expulsados: D. Espejo (Extremadura, 54′), D. Rocha (Extremadura, 90+13′).
- Racing de Ferrol-UD Logroñés. Goles del Racing de Ferrol: E. Eto’o (88′ de penalti); del UD Logroñés: M. A. Ramirez Carrasco (56′ de penalti), J. Val (90+5′). Amarillas: 2 del Racing de Ferrol y 3 del UD Logroñés.
- Barakaldo-Real Unión. Goles del Barakaldo: A. Troncho (12′), J. Cabo (14′). Amarillas: 3 del Barakaldo y 1 del Real Unión.
- Pontevedra-Ourense. Goles de Pontevedra: A. Comparada Gonzalez (90+1′). Amarillas: 4 de Pontevedra y 5 de Ourense. Expulsados: D. Alba (Pontevedra, 34′), J. Labrada (Ourense, 45+2′), A. Bastida (Ourense, 79′).
- Unionistas-Zamora. Goles de Unionistas: P. Ferrer (19′). Amarillas: 6 de Unionistas y 2 del Zamora. Penalti fallado: C. Ramos (Zamora, 16′).
- Arenas de Getxo-Deportivo Fabril. Goles del Arenas de Getxo: A. Arnedo (10′), B. Arratibel (83′); del Deportivo Fabril: N. Carrillo (35′). Amarillas: 3 del Arenas de Getxo y 1 del Deportivo Fabril.
- Cultural Leonesa-Ponferradina. Goles de la Cultural Leonesa: R. Pier (83′); de la Ponferradina: S. Faye (41′). Amarillas: 2 de la Cultural Leonesa y 5 de la Ponferradina. Expulsado: A. Escobar (Cultural Leonesa, 45+1′).
- Mérida-Bilbao Athletic. Goles del Mérida: C. Doncel (7′ de penalti), D. Guagua (88′). Amarillas: 3 del Mérida y 0 del Bilbao Athletic. Expulsado: B. Larrea (Bilbao Athletic, 4′).
- Mirandés-Coria. Goles del Coria: A. Lopez-Vadillo (41′ de penalti), R. Nunez (86′). Amarillas: 6 del Mirandés y 2 del Coria. Penalti fallado: R. Martinez (Mirandés, 30′).
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Primera Federación grupo 1 está en la web oficial de la RFEF. La jornada 12 se juega el fin de semana del 15 de noviembre, según el calendario oficial; los horarios, en la web de resultados de la RFEF.
Más resultados: resultados de la jornada 10 de Primera Federación grupo 1.
Fuente: resultados oficiales de la RFEF en rfef.es (provisionales hasta el cierre de cada acta); goles y tarjetas, API-Football.