11 de septiembre de 2026. Jornada 3 de la Bundesliga: Union Berlin 1 – 3 FC Schalke 04.

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Marcadores de la jornada 3

Union Berlin 1 – 3 FC Schalke 04 | Goles: FC Schalke 04: Robin Gosens [25′], Adil Aouchiche [46′], Maximilian Wöber [90+13′] | Union Berlin: Tim Skarke [90+6′]

Duelos destacados

FC Schalke 04 ganó por 1-3 con goles de Robin Gosens [25′], Adil Aouchiche [46′] y Maximilian Wöber [90+13′].

El tanto de Union Berlin lo marcó Tim Skarke [90+6′], ya en los minutos de prolongación.

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El tercer gol de Schalke se anotó en el minuto 90+13, decisivo en el tramo final del encuentro.

El Periodico de Ceuta seguirá la evolución de la Bundesliga y su seguimiento entre los aficionados ceutíes.

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