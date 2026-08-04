La Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) ha comunicado los resultados correspondientes a la nueva edición del sorteo de Euromillones celebrado el martes, 4 de agosto de 2026. Se informa que la combinación válida ha sido publicada por el órgano oficial y que los datos facilitados a continuación proceden de la citada entidad. Se recuerda que esta nota reproduce únicamente la información oficial transmitida por Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Combinación ganadora: 25, 30, 34, 46, 50 — Estrellas: 01, 12 — El Millón: FCN67977

Escrutinio y categorías de premios de Euromillones

Se indica que en Euromillones se distribuyen 13 categorías de premios en función de la coincidencia entre los números y las Estrellas. El escrutinio se efectuará conforme a los criterios oficiales establecidos por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE) y los resultados se considerarán válidos una vez confirmados por dicho organismo. No se incluyen en este texto cantidades económicas ni datos sobre adjudicatarios que no hayan sido publicados oficialmente por SELAE.

Mecánica de juego, modalidades de apuesta y coste del boleto

Se explica que Euromillones requiere la selección de cinco números entre el 1 y el 50 y dos Números Estrella entre el 1 y el 12. Los sorteos se celebran los martes y los viernes. El coste de la apuesta sencilla se establece en 2,50 euros; en España se contempla un recargo opcional de 1 euro para la participación en El Millón, suerte adicional que asigna un premio fijo de 1.000.000 € mediante un código alfanumérico entre los boletos jugados en España. Se recuerda que el bote mínimo garantizado es de 17 millones de euros. Se permiten modalidades de apuesta sencilla y múltiples según la oferta comercial habilitada por SELAE.

Procedimiento administrativo de cobro y retenciones fiscales

Los premios deberán ser reclamados dentro del plazo de 90 días naturales desde la fecha del sorteo, y el cobro se realizará por los cauces habilitados por Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Se informa que las retenciones fiscales aplicables se ajustarán a la normativa vigente y que existe un umbral exento conforme a la Agencia Tributaria. Para la tramitación deberán seguirse los procedimientos oficiales publicados por SELAE.

Contexto institucional y periodicidad del sorteo

Euromillones se gestiona en el ámbito transnacional con coordinación de los operadores nacionales; en España la gestión corresponde a Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Otros operadores del sector, como la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE), mantienen competencias y sorteos independientes. Los sorteos de Euromillones se celebran con periodicidad establecida los martes y los viernes.

Verificación oficial

La verificación de los resultados deberá realizarse exclusivamente en las comunicaciones oficiales publicadas por la entidad gestora. Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE).

Este medio no se hace responsable de posibles errores u omisiones; la única lista oficial válida es la que facilita Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE). Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado (SELAE)