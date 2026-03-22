La Agencia Estatal de Meteorología prevé para este domingo, 22 de marzo de 2026, una jornada marcada por la nubosidad y ligeras precipitaciones, con una bajada de las temperaturas máximas hasta los 15 grados.

La ciudad de Ceuta experimentará un cambio en las condiciones atmosféricas durante la jornada del domingo, 22 de marzo de 2026. Tras un sábado de fuerte levante, la previsión meteorológica apunta a una jornada de cielos cubiertos que dejarán paso a lluvias escasas durante la primera mitad del día. Según los datos técnicos, la probabilidad de precipitación diurna se sitúa en un 35%, tendiendo a remitir conforme avance la tarde.

Estabilidad térmica y humedad elevada

En lo que respecta a las temperaturas, se espera un ligero descenso en los valores diurnos. El termómetro oscilará entre una máxima de 15°C y una mínima de 13°C, manteniendo una amplitud térmica reducida, característica de la influencia marítima en la zona. La humedad relativa se mantendrá en niveles altos, alcanzando el 80%, lo que incrementará la sensación de frescor a pesar de la moderación del viento.

El índice ultravioleta se mantendrá en niveles bajos (UV 3), propio de una jornada con predominio de nubes. Por la noche, la situación evolucionará hacia cielos parcialmente nubosos, con una drástica reducción de la probabilidad de lluvias, que caerá hasta el 5%.

Régimen de vientos

El viento seguirá soplando de componente este, aunque con una intensidad menor respecto a las jornadas previas. Se esperan velocidades medias de 23 km/h (14 mph), lo que permitirá una relativa mejoría en el estado de la mar en el Estrecho de Gibraltar en comparación con la alerta por fenómenos costeros del sábado.