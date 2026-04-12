Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto y descubre si tu boleto ha sido premiado en el sorteo de este domingo
La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este domingo 12 de abril de 2026. Este sorteo, que se ha consolidado como uno de los favoritos en España por su coste accesible y su frecuencia diaria, ofrece cada jornada la oportunidad de ganar premios significativos basados en la recaudación y los botes acumulados.
A continuación, te detallamos los números agraciados en la extracción de hoy:
Combinación ganadora de la Bonoloto: Domingo 12 de abril
Los números premiados en el sorteo de hoy son los siguientes:
• Números: 04 – 12 – 17 – 18 – 22 – 33
• Complementario: 15
• Reintegro: 7
¿Cómo funciona la Bonoloto?
Lanzada en 1988, la Bonoloto fue diseñada como una alternativa económica y dinámica a otros juegos de azar. Estas son sus claves principales:
• El juego: Consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49.
• Categorías de premios:
• 1ª Categoría: 6 aciertos.
• 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.
• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números respectivamente.
• Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con el extraído, se te devuelve el importe de la apuesta.
• Fines sociales: Una característica distintiva es que los premios no reclamados se destinan a programas de caridad y proyectos para colectivos vulnerables, reforzando el compromiso social de Loterías y Apuestas del Estado.
Cobro de premios y caducidad
Si has tenido suerte hoy, recuerda que:
1. Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración de lotería.
2. Para premios superiores, debes acudir a entidades bancarias autorizadas.
3. Importante: El plazo para reclamar cualquier premio es de tres meses, por lo que este boleto caducará en julio de 2026.
Te recomendamos realizar siempre una comprobación adicional a través de los canales oficiales o escaneando tu décimo en un punto de venta autorizado. ¡Enhorabuena a los ganadores!