Comprueba la combinación ganadora de la Bonoloto y descubre si tu boleto ha sido premiado en el sorteo de este domingo

La Bonoloto ha vuelto a repartir suerte este domingo 12 de abril de 2026. Este sorteo, que se ha consolidado como uno de los favoritos en España por su coste accesible y su frecuencia diaria, ofrece cada jornada la oportunidad de ganar premios significativos basados en la recaudación y los botes acumulados.

A continuación, te detallamos los números agraciados en la extracción de hoy:

Combinación ganadora de la Bonoloto: Domingo 12 de abril

Los números premiados en el sorteo de hoy son los siguientes:

• Números: 04 – 12 – 17 – 18 – 22 – 33

• Complementario: 15

• Reintegro: 7

¿Cómo funciona la Bonoloto?

Lanzada en 1988, la Bonoloto fue diseñada como una alternativa económica y dinámica a otros juegos de azar. Estas son sus claves principales:

• El juego: Consiste en elegir 6 números de una tabla del 1 al 49.

• Categorías de premios:

• 1ª Categoría: 6 aciertos.

• 2ª Categoría: 5 aciertos + el número complementario.

• 3ª, 4ª y 5ª Categoría: Premios para quienes acierten 5, 4 o 3 números respectivamente.

• Reintegro: Si el número asignado a tu boleto coincide con el extraído, se te devuelve el importe de la apuesta.

• Fines sociales: Una característica distintiva es que los premios no reclamados se destinan a programas de caridad y proyectos para colectivos vulnerables, reforzando el compromiso social de Loterías y Apuestas del Estado.

Cobro de premios y caducidad

Si has tenido suerte hoy, recuerda que:

1. Los premios inferiores a 2.000 € pueden cobrarse en cualquier administración de lotería.

2. Para premios superiores, debes acudir a entidades bancarias autorizadas.

3. Importante: El plazo para reclamar cualquier premio es de tres meses, por lo que este boleto caducará en julio de 2026.

Te recomendamos realizar siempre una comprobación adicional a través de los canales oficiales o escaneando tu décimo en un punto de venta autorizado. ¡Enhorabuena a los ganadores!