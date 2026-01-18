La jornada de La Quiniela correspondiente a este domingo 18 de enero de 2026 avanza con varios encuentros ya disputados y otros aún en juego o pendientes de oficialización. Debido a ello, el escrutinio definitivo todavía no puede cerrarse, ya que no están publicados todos los marcadores finales.



Partidos finalizados y resultados confirmados

Betis – Villarreal: 2-0 → 1 Osasuna – Real Oviedo: 3-2 → 1 Mallorca – Athletic Club: 3-2 → 1 Real Madrid – Levante: 2-0 → 1 Cultural Leonesa – Sporting: 2-4 → 2

Partidos jugados HOY pero sin resultado oficial publicado aún

Estos encuentros ya se han disputado, pero la web oficial todavía no ha publicado los marcadores finales, por lo que el signo 1-X-2 permanece pendiente:

Celta – Rayo Vallecano → pendiente Atlético de Madrid – Alavés → pendiente Albacete – Cádiz → pendiente Burgos – Huesca → pendiente

Partidos programados para mañana (aún sin jugar)

Elche – Sevilla (19/01/2026) → no disputado todavía

¿Cuándo estará disponible el escrutinio?

El escrutinio oficial de La Quiniela se publica solo cuando han terminado todos los partidos de la jornada y se han validado todos los resultados en el sistema de SELAE.

Mientras falte un partido —o simplemente su publicación oficial— no puede saberse cuántos acertantes habrá ni qué premios corresponderán a cada categoría.

Información para los apostantes

• Cuándo consultar: El escrutinio suele publicarse entre 60 y 120 minutos después de que termine el último partido de la jornada.

• Cobro de premios: Una vez disponible el escrutinio, los premios pueden cobrarse en administraciones de lotería, entidades bancarias autorizadas o de manera online si la apuesta se hizo por internet.

• Advertencia: Los resultados que circulan en medios antes de la publicación oficial pueden variar si hay incidencias, revisiones arbitrales o errores de carga.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado cuando hace público el escrutinio final de La Quiniela.