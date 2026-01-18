Hoy se ha celebrado un nuevo sorteo de la Bonoloto, uno de los juegos de loterías más populares en España, con premios disponibles todos los días de la semana. A continuación, te ofrecemos la combinación ganadora del sorteo de esta noche.



Combinación ganadora de hoy

• Números premiados: 03, 06, 21, 23, 37 y 44

• Complementario: 34

• Reintegro: 0

En este sorteo no ha habido acertantes de Primera Categoría (6 aciertos), por lo que el bote sigue acumulado para los próximos sorteos.

Escrutinio destacado

• 2ª Categoría (5 aciertos + Complementario): 2 acertantes con premio de aproximadamente 74.807,50 € cada uno.

• 3ª Categoría (5 aciertos): 106 acertantes con premio alrededor de 705,73 € cada uno.

• 4ª Categoría (4 aciertos): varios miles de acertantes con premios menores.

• 5ª Categoría (3 aciertos): premios de 4 €.

• Reintegro: premios de 0,50 €.

El bote acumulado para el próximo sorteo alcanza los 4.000.000 €, lo que aumentará el interés de los jugadores en el sorteo del lunes.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios pueden cobrarse en administraciones de lotería y en entidades bancarias autorizadas, o bien a través de la página oficial si la apuesta fue validada online.

• Caducidad: El plazo para reclamar premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo de la Bonoloto se celebrará mañana, lunes 19 de enero de 2026, con el bote acumulado en juego.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica Loterías y Apuestas del Estado.