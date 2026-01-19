Lo que comenzó como una tarde trágica en las vías cordobesas se ha transformado en una de las mayores catástrofes ferroviarias de la historia reciente de España. Según los últimos datos facilitados por el Ministerio del Interior y fuentes de la investigación este lunes 19 de enero de 2026, la cifra de víctimas mortales en el accidente de Adamuz se ha elevado drásticamente a 39 personas.

El balance de heridos también ha crecido hasta alcanzar los 152 afectados, de los cuales 73 permanecen ingresados en distintos centros hospitalarios. La gravedad de la situación es extrema: 24 personas se encuentran en estado grave (incluyendo a cuatro menores de edad) y otras cinco permanecen en estado crítico.

Identificación de las víctimas y atención psicológica

Ante el elevado número de fallecidos, se ha activado el Protocolo Nacional de Actuación en Sucesos con Víctimas Múltiples. El Instituto de Medicina Legal de Córdoba ha centralizado la integración de datos, donde expertos de la Guardia Civil trabajan en la identificación de los cuerpos mediante pruebas de ADN y huellas dactilares.

Entre las víctimas mortales confirmadas se encuentra el maquinista del tren Alvia de Renfe (Madrid-Huelva), quien recibió el impacto directo tras el descarrilamiento previo del tren Iryo que invadió su vía.

Para asistir a los supervivientes y familiares, se han desplegado varios puntos de apoyo:

• En Adamuz: Se ha instalado un dispositivo de atención psicológica en el polideportivo municipal.

• En Madrid: Los primeros pasajeros rescatados han comenzado a llegar a la estación de Atocha en autobuses desde las 04:30 horas, donde han sido recibidos por equipos del SUMMA 112, SAMUR y Cruz Roja.

«Parecía una película de terror»

Los testimonios de los supervivientes describen escenas de pánico absoluto. Los pasajeros relatan que el impacto se sintió como un «terremoto» que hizo que las maletas salieran volando por los vagones. Ante la imposibilidad de abrir las puertas, la propia tripulación tuvo que romper los cristales de las ventanas para evacuar a los viajeros mientras el pánico cundía en la oscuridad tras el choque ocurrido a las 19:45 horas del domingo.

Comunicaciones cortadas y refuerzo aéreo

La conexión ferroviaria de alta velocidad entre Madrid y Andalucía sigue totalmente suspendida. Adif ha reiterado que no habrá trenes durante todo este lunes hacia Sevilla, Málaga, Córdoba y Huelva.

Ante esta situación, se están activando alternativas:

• Iberia: Ha programado cuatro vuelos adicionales hacia Sevilla y Málaga utilizando aviones de mayor capacidad para absorber la demanda de los viajeros bloqueados.

• Renfe: Permite cambios y anulaciones gratuitos para todos los trayectos afectados. Se ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para la atención exclusiva de familiares.

Condolencias internacionales

La magnitud de la tragedia ha traspasado fronteras. Líderes europeos como Ursula von der Leyen (Comisión Europea), Emmanuel Macron (Francia) y Giorgia Meloni (Italia) han enviado mensajes de solidaridad al pueblo español, mostrando su consternación por las «terribles noticias» que llegan desde Córdoba.