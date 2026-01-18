Una catástrofe ferroviaria de dimensiones aún por determinar ha sacudido este domingo 18 de enero de 2026 a la provincia de Córdoba. Un choque entre dos trenes de larga distancia a la altura del municipio de Adamuz ha dejado un balance provisional de diez personas fallecidas y un centenar de heridos, de los cuales al menos 25 se encuentran en estado de gravedad. El accidente ha provocado el corte total de las conexiones de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, una situación que se prolongará, al menos, durante todo el lunes.

El origen del siniestro

La tragedia se desencadenó a las 19:39 horas. El tren de la compañía Iryo 6189, que había partido de Málaga a las 18:40 con destino a Madrid-Puerta de Atocha, sufrió un descarrilamiento en los desvíos de entrada de la vía 1 de la estación de Adamuz por causas que todavía se desconocen.

A consecuencia de este primer incidente, las unidades traseras del convoy de Iryo (concretamente los coches 6, 7 y 8) invadieron la vía contigua. En ese fatídico instante, un tren de Renfe que cubría el trayecto Madrid-Huelva circulaba por dicha vía y recibió un impacto directo. La colisión fue de tal violencia que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieron despedidas, provocando el descarrilamiento total de este segundo ferrocarril.

Balance de víctimas y rescate

Las cifras facilitadas por Renfe e Iryo confirman el fallecimiento de diez personas. Entre las víctimas se encuentran dos pasajeros del tren de Iryo, mientras que la mayoría de los fallecidos viajaban en el convoy de Renfe hacia Huelva, que transportaba a cien personas. Entre los heridos de mayor gravedad se encuentra el maquinista del tren de Renfe, quien recibió el impacto de forma directa.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha calificado la información que llega desde el lugar como «muy grave», advirtiendo que la cifra de víctimas mortales podría ascender en las próximas horas, ya que todavía hay constancia de personas atrapadas en los coches siniestrados.

Despliegue de emergencias sin precedentes

Ante la magnitud de la colisión, la Junta de Andalucía ha activado el Plan Territorial de Emergencias en fase 1 para la provincia de Córdoba. El despliegue sobre el terreno es masivo:

• Unidad Militar de Emergencias (UME): Un batallón ha salido de la base de Morón de la Frontera para colaborar en las tareas de rescate.

• Sanidad: Se ha instalado un hospital de campaña y se han movilizado seis UVIs móviles del 061, vehículos de apoyo logístico y múltiples ambulancias de Cruz Roja y el Servicio Andaluz de Salud.

• Bomberos: Efectivos de siete parques de bomberos trabajan en la excarcelación de los pasajeros atrapados.

Comunidades como Madrid y Navarra ya han ofrecido sus recursos hospitalarios y equipos de emergencias para colaborar en la asistencia.

Afectación al tráfico ferroviario

Adif ha confirmado la suspensión total de la circulación de trenes de alta velocidad entre Madrid y las ciudades de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Esta medida se mantendrá vigente durante toda la jornada del lunes 19 de enero debido a la gravedad de los daños en la infraestructura y la complejidad de las labores de peritaje y retirada de los vagones.

Para atender a las familias de los 400 pasajeros afectados, el Ministerio de Transportes mantendrá abiertas durante toda la madrugada las estaciones de Madrid-Atocha, Málaga-María Zambrano y Huelva.