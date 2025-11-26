¡Mucha suerte! A continuación te ofrecemos toda la información sobre los resultados de los sorteos del Cupón Diario de la ONCE y el Super ONCE celebrados este miércoles, 26 de noviembre de 2025. Si participaste, comprueba si has tenido suerte en estos emocionantes sorteos.

Resultado del Cupón Diario de la ONCE

El Cupón Diario de la ONCE es uno de los sorteos más emblemáticos de la organización, un sorteo que se celebra de lunes a jueves con premios que varían según el número y la serie premiada. En esta ocasión, el número ganador de hoy es:

Número ganador: 71.736

71.736 Serie: 039

Este sorteo tiene una historia de más de 80 años, siendo uno de los pilares fundamentales de la ONCE. Además de los premios que ofrece en cada sorteo, el Cupón Diario también tiene asociados sorteos especiales, como el Sueldazo y el Cuponazo, que se celebran los fines de semana y ofrecen premios más elevados.

Resultado del Super ONCE

El Super ONCE es otro de los sorteos más populares de la ONCE, que se celebra todos los días de la semana. En este sorteo, los participantes eligen entre 5 y 11 números de una matriz de 80 números, y la combinación ganadora se determina a partir de una extracción de 20 números.

Números ganadores del Super ONCE:

01, 10, 15, 18, 19, 20, 24, 27, 31, 34, 36, 38, 50, 56, 58, 59, 61, 68, 79 y 84

Este sorteo permite que los jugadores ganen en función de la cantidad de números acertados, con varias categorías de premios. El Super ONCE ha ganado popularidad por su emocionante formato y sus múltiples posibilidades de ganar.

Nota importante:

El periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir en los resultados. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado. Si participaste, asegúrate de verificar los números ganadores en la fuente oficial para confirmar tus premios.

¡Mucha suerte!