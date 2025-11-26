¡Mucha suerte a todos los participantes! A continuación, te ofrecemos los resultados del sorteo de la Bonoloto de hoy, miércoles 26 de noviembre de 2025. Si compraste tu boleto, comprueba si has tenido suerte.

Combinación ganadora:

Números: 07, 09, 25, 30, 41 y 49

07, 09, 25, 30, 41 y 49 Complementario: 46

46 Reintegro: 9

Cómo jugar a la Bonoloto:

Para participar en la Bonoloto, basta con elegir 6 números diferentes entre el 1 y el 49. Puedes jugar a un solo sorteo o hacerlo para el resto de la semana, participando en todos los sorteos de lunes a sábado si validas tu boleto antes del primer sorteo en el que deseas participar.

Nota importante:

El periódico no se responsabiliza de los errores o de las omisiones que pudieran existir en esta información. La única lista oficial válida es la proporcionada por la Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado.

¡Mucha suerte en el próximo sorteo!