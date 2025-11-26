La UD Almería ha publicado un comunicado oficial cuestionando la actuación arbitral en su partido frente a la AD Ceuta, responsabilizando al colegiado y al VAR de su derrota. El mensaje, cargado de reproches y de un evidente tono de victimismo, ha generado críticas por lo que muchos consideran una estrategia para desviar la atención del mal rendimiento del equipo.

El comunicado que ha encendido las redes

En su mensaje institucional, la UD Almería exige explicaciones al Comité Técnico de Árbitros, apuntando directamente al penalti señalado en los últimos minutos del encuentro. Según el club, la decisión “condicionó” el resultado, aunque omite que el equipo ya venía ofreciendo un nivel preocupante durante todo el partido.

El tono del comunicado ha sido interpretado por muchos aficionados y analistas como un intento de culpar al arbitraje en lugar de asumir responsabilidades deportivas, especialmente tras acumular tres derrotas consecutivas.

El texto del Almería insiste en la supuesta falta de coherencia arbitral, pero lo hace desde una visión claramente parcial. En vez de analizar sus propios errores defensivos y la falta de contundencia en ataque, el club opta por cargar contra el colegiado, presentándose como víctima de una cadena de decisiones injustas.

Para muchos observadores, este tipo de comunicados solo alimenta la crispación y contribuye a la presión pública sobre los árbitros, sin aportar soluciones ni mejorar la imagen del club.

La defensa de la “igualdad” contrasta con la falta de autocrítica

El Almería declara tener “respeto por el colectivo arbitral” y defender la integridad de la competición. Sin embargo, estas afirmaciones contrastan con el resto del comunicado, que se centra exclusivamente en señalar al árbitro y al VAR mientras evita cualquier mención al rendimiento del equipo.

La insistencia en la “falta de coherencia” suena más a justificación del mal momento deportivo que a una preocupación real por el arbitraje.

Más allá de la jugada del penalti, la realidad es que el Almería lleva semanas mostrando un nivel muy por debajo de lo esperado. Errores en la salida de balón, falta de intensidad y poca claridad en ataque han sido factores determinantes en la trayectoria reciente del equipo.

La crítica al arbitraje no oculta que el problema principal está dentro del propio vestuario.

Un comunicado que resta más de lo que aporta

En un contexto profesional, los comunicados oficiales deberían servir para construir, no para confrontar. En este caso, la UD Almería transmite frustración y una lectura muy sesgada del partido, algo que ha provocado todavía más rechazo entre aficionados del Ceuta y espectadores neutrales.

El comunicado termina pareciendo un intento de generar presión y desviar la atención, más que una reflexión seria sobre lo ocurrido en el campo.

Conclusión: el Almería apunta al árbitro, pero falla en el análisis

La UD Almería se equivoca de enemigo. Señalar al colegiado puede resultar cómodo, pero no soluciona los problemas de un equipo que no encuentra su juego. Mientras Ceuta ganó en el campo con mérito, el Almería optó por perder fuera de él con un comunicado que ha generado más polémica que argumentos.