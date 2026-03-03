Consulte la combinación ganadora del Eurojackpot de este martes. Compruebe los números y soles agraciados en el sorteo europeo.

La ONCE ha celebrado este martes, 3 de marzo de 2026, una nueva edición del Eurojackpot, la lotería europea que cuenta con la participación de 16 naciones. Los participantes ya pueden comprobar sus boletos para verificar si han obtenido premio en la jornada de hoy.

La combinación ganadora del sorteo está formada por los números: 01, 09, 14, 35 y 49. Por su parte, los soles extraídos han sido el 02 y el 10.

Mecánica del sorteo

El Eurojackpot, que tiene su origen en Ámsterdam en noviembre de 2011, se ha consolidado como una de las loterías de referencia en Europa. Con un bote mínimo semanal de 10 millones de euros —que puede llegar a alcanzar cifras mucho mayores—, el sorteo se caracteriza por su sistema de dos extracciones: primero se seleccionan cinco números de una matriz de 50, y posteriormente dos bolas adicionales, denominadas ‘soles’, de un conjunto de 12.

Este sistema, que se celebra cada martes y viernes en Helsinki (Finlandia), ofrece diversas categorías de premios, proporcionando a los participantes múltiples posibilidades de obtener una recompensa. En España, el precio de los billetes para participar en cada sorteo es de 2 euros.

Información importante

Se recuerda a los apostantes que la información aquí publicada tiene carácter informativo. La única lista oficial y válida de resultados y premios es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. La entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran existir en la difusión de estos datos.