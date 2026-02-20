El sorteo de EuroMillions, celebrado este viernes 20 de febrero de 2026, ya ha distribuido los premios entre los jugadores de España y otros países participantes. El Euromillones es uno de los mayores sorteos europeos, con un bote que puede alcanzar cifras millonarias cada semana.



Combinación ganadora de hoy

Números premiados: 01, 05, 26, 27 y 46

Estrellas: 02 y 07

Código “El Millón” (España): UQY73902 (lavanguardia.com)

La combinación ganadora de hoy ha repartido importantes premios, incluidos varios millones de euros en las principales categorías.

🏆 Premios destacados

Según los datos oficiales del escrutinio europeo:

1ª Categoría (5 + 2 estrellas): Acertante del bote europeo, con un premio estimado de 97.358.562 €.

2ª Categoría (5 + 1 estrella): varios acertantes con premios superiores a 284.159 € cada uno.

Resto de categorías: premios para boletos con distintas combinaciones de aciertos, desde 5 números hasta reintegros.

Además, el código “El Millón”, exclusivo de España, ha sido agraciado, ofreciendo 1.000.000 € garantizados a un boleto con ese código ganador.

📌 Cómo funciona el Euromillones

El Euromillones es un sorteo transnacional que se celebra todos los martes y viernes en varios países europeos. Los jugadores eligen cinco números principales (entre 1 y 50) y dos estrellas (entre 1 y 12). Para ganar el bote se requiere acertar los cinco números y las dos estrellas.

Cada boleto también participa automáticamente en sorteos asociados, como el de “El Millón” en España, que garantiza un premio de 1 millón € a un boleto con código determinado.

🧾 Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios del Euromillones pueden cobrarse en administraciones de lotería autorizadas, en entidades bancarias colaboradoras o a través de la web oficial si el boleto fue adquirido online.

• Caducidad: El plazo para reclamar los premios es de 90 días naturales desde la fecha del sorteo.

• Próximo sorteo: El próximo sorteo de Euromillones se celebrará el martes 24 de febrero de 2026, con un nuevo bote acumulado y más oportunidades de premio.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que publica la organización del Euromillones o Loterías y Apuestas del Estado. (lavanguardia.com)