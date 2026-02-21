El «efecto Matarazzo» se pone a prueba en el Reale Arena. La Real Sociedad busca consolidar su escalada en la tabla ante un Real Oviedo que, bajo la dirección de Guillermo Almada, llega necesitado de puntos para pelear por la permanencia en LaLiga EA Sports.

La jornada 25 de Primera División arranca este sábado con un duelo de dinámicas opuestas en San Sebastián. La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo llega revitalizada tras una notable mejoría táctica y defensiva, mientras que el Real Oviedo busca dar la sorpresa a domicilio apoyándose en la contundencia de su zaga y la velocidad de sus extremos.

Análisis del partido: Factor campo vs. Resistencia azul

La Real Sociedad regresa a su feudo tras el desgaste sufrido en el Santiago Bernabéu. El equipo donostiarra ha ganado en consistencia y equilibrio desde el cambio de técnico, aunque deberá lidiar con ausencias importantes en la creación. Por su parte, el conjunto asturiano ha demostrado ser un rival rocoso fuera del Carlos Tartiere, basando sus opciones en un bloque bajo muy ordenado y transiciones eléctricas.

Jugadores a seguir

Carlos Soler (Real Sociedad): El centrocampista será el encargado de llevar la manija del juego ante la ausencia de Kubo. Su visión y balón parado son las principales amenazas realistas.

El centrocampista será el encargado de llevar la manija del juego ante la ausencia de Kubo. Su visión y balón parado son las principales amenazas realistas. Federico Viñas (Real Oviedo): El delantero uruguayo es la referencia absoluta. Su capacidad para fijar centrales y su potencia en el área serán el examen definitivo para la zaga local.

El delantero uruguayo es la referencia absoluta. Su capacidad para fijar centrales y su potencia en el área serán el examen definitivo para la zaga local. Eric Bailly (Real Oviedo): El marfileño aporta el liderazgo y la experiencia necesarios para frenar las acometidas de Oyarzabal.

Onces probables

Ambos técnicos han perfilado alineaciones que buscan el control y la seguridad defensiva:

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Guedes, Marín; Carlos Soler y Oyarzabal.

Remiro; Aramburu, Jon Martín, Caleta-Car, Sergio Gómez; Turrientes, Gorrotxategi, Guedes, Marín; Carlos Soler y Oyarzabal. Real Oviedo: Aarón; Nacho Vidal, Bailly, Carmo, Javi López; Fonseca, Sibo, Chaira, Reina; Hassan y Viñas.

Horario y TV: ¿Dónde ver el Real Sociedad – Real Oviedo?

El encuentro se disputa en la franja matinal del sábado, abriendo la jornada de fútbol:

Fecha: Sábado, 21 de febrero de 2026.

Sábado, 21 de febrero de 2026. Hora: 14:00 horas (horario peninsular español).

14:00 horas (horario peninsular español). Estadio: Reale Arena (San Sebastián).

Televisión y Online

El choque podrá seguirse en directo a través de los canales oficiales de la competición:

M+ LaLiga TV: Dial 54 de Movistar y 110 de Orange.

Dial 54 de Movistar y 110 de Orange. M+ LaLiga HDR: Dial 440 de Movistar y 111 de Orange (máxima calidad).

Dial 440 de Movistar y 111 de Orange (máxima calidad). LaLiga TV Bar: Para establecimientos públicos.