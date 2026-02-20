La ONCE ha celebrado este viernes 20 de febrero de 2026 sus sorteos habituales, entre ellos el esperado Cuponazo y el Super ONCE, que reparten premios entre jugadores de toda España.



Cuponazo de la ONCE – Resultado de hoy

Número: 28724

Serie: 075

El Cuponazo reparte un importante premio principal y múltiples premios secundarios por coincidencias de cifras, desde las cinco cifras hasta el reintegro.

Además, también se sortean números adicionales con premio si coinciden número y serie, junto a premios menores por terminaciones.

🔢 Super ONCE – Combinación ganadora

La combinación ganadora del Super ONCE de hoy ha sido:

01, 04, 06, 10, 12, 16, 21, 26, 30, 36, 41, 54, 60, 62, 65, 75, 76, 79, 81 y 83

En este juego se extraen 20 números de un total de 80 posibles y los premios dependen del número de aciertos obtenidos por cada participante.

Información para el ganador

• Cobro de premios: Los premios se pueden cobrar en los centros de la ONCE, entidades bancarias autorizadas o a través de la web oficial si el cupón fue adquirido online.

• Caducidad: Tienes un plazo de 30 días naturales para reclamar tu premio.

• Sorteo de mañana: Recuerda que mañana sábado hay una nueva oportunidad con los sorteos habituales de la ONCE.

Aviso: Esta información es meramente informativa. La única lista oficial y válida es la que proporciona la ONCE.