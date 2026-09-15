Resultados de la jornada 6 de LaLiga, disputada el martes 15 de septiembre de 2026: 3 partidos, 9 goles en total.

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Rayo Vallecano 2 – 1 Espanyol — Rayo Vallecano: Álvaro García [3′], Adrià Pedrosa [26′]; Espanyol: Roberto Fernández Jaén [54′]; expulsados: Omar El Hilali (Espanyol, 90+8′).

— Rayo Vallecano: Álvaro García [3′], Adrià Pedrosa [26′]; Espanyol: Roberto Fernández Jaén [54′]; expulsados: Omar El Hilali (Espanyol, 90+8′). Alavés 0 – 1 Valencia — Valencia: Luis Rioja [78′].

— Valencia: Luis Rioja [78′]. Elche 2 – 3 Real Madrid — Real Madrid: Matías Dituro [25′] (p.p.), Kylian Mbappé [33′], Carlos Espí [90+1′]; Elche: Abiel Alessio Osorio [71′], Fernando Niño Rodríguez [83′].

Duelos destacados

Rayo Vallecano adelantó el marcador en los primeros minutos (Álvaro García, 3′) y sentenció antes del descanso con Adrià Pedrosa (26′). El Espanyol recortó en la segunda parte (Roberto Fernández Jaén, 54′) y el partido terminó con la expulsión de Omar El Hilali (90+8′).

Alavés no logró reaccionar y el gol de Luis Rioja (78′) dio el triunfo al Valencia.

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Elche 2 – 3 Real Madrid fue el partido con más goles de la jornada. El Real Madrid se aprovechó de un autogol de Matías Dituro (25′) y el tanto de Kylian Mbappé (33′) para ponerse por delante; el Elche igualó parcialmente con los goles de Abiel Alessio Osorio (71′) y Fernando Niño Rodríguez (83′), pero el definitivo lo marcó Carlos Espí en el 90+1′.

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