Las farmacias de guardia en Ceuta para el miércoles, 21 de octubre de 2026 están establecidas según el calendario publicado por la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. A continuación, se detallan las farmacias por zonas para que los vecinos localicen el servicio con facilidad.
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Este servicio de guardia permite atender las necesidades farmacéuticas durante el día y la noche. Revisa la zona que te corresponda y ten a mano tu receta si la necesitas.
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Zona Centro
- DE GUINDOS (Centro), C/ REAL Nº 61 (FRENTE A MERCADO REAL 90), teléfono: 956 51 23 09
Campo Exterior
- LOBATO (Campo Exterior), AV EJERCITO ESPAÑOL Nº 10 (ZONA ZURRÓN), teléfono: 956 50 30 54
Turno noche
- PUYA C.B. (Turno de Noche), C/TTE. CORONEL GAUTIER Nº 12 (JUNTO CUARTEL GUARDIA CIVIL), teléfono: 956 50 04 20
Si vas a acudir a una farmacia en horario nocturno, lleva tu receta médica y los datos necesarios para agilizar la atención.
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Horario de la guardia: turno de día de 9:00 a 23:00 (de 10:00 a 23:00 en días festivos) y turno de noche de 23:00 a 9:00, según la Consejería de Sanidad.
Fuente: calendario de guardias de la Consejería de Sanidad de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Consulta también nuestra página de farmacias de guardia en Ceuta.
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