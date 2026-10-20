El precio gasolina Ceuta para el 21 de octubre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica, se actualiza con el análisis de 10 estaciones. En esta jornada, el promedio de la Gasolina 95 se sitúa en 1.611 euros por litro, mientras que la Gasolina 98 alcanza 1.635 euros por litro y el Diésel (Gasóleo A) 1.725 euros por litro.

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Si estás pensando en repostar, conviene comparar: la diferencia entre las estaciones con mejores precios y las más caras puede notarse en el importe final, especialmente si llenas depósito.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estos son los puntos con precios más bajos para cada combustible en Ceuta, de acuerdo con el Ministerio para la Transición Ecológica. Para facilitar la decisión, se agrupan por tipo de carburante.

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Gasolina 95

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.594 euros

(Muelle Alfau, s/n): 1.594 euros ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.594 euros

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.594 euros SHELL (Muelle Dato, 8): 1.613 euros

(Muelle Dato, 8): 1.613 euros SHELL (Avenida Martinez Catena, 6): 1.613 euros

(Avenida Martinez Catena, 6): 1.613 euros SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.613 euros

Gasolina 98

SHELL (Muelle Dato, 8): 1.613 euros

(Muelle Dato, 8): 1.613 euros ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.624 euros

(Muelle Alfau, s/n): 1.624 euros ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.624 euros

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.624 euros SHELL (Avenida Martinez Catena, 6): 1.643 euros

(Avenida Martinez Catena, 6): 1.643 euros SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.643 euros

Diésel

ON365 (Muelle Alfau, s/n): 1.709 euros

(Muelle Alfau, s/n): 1.709 euros ON365 (Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709 euros

(Avenida Teniente Gral Muslera, s/n): 1.709 euros SHELL (Muelle Dato, 8): 1.728 euros

(Muelle Dato, 8): 1.728 euros SHELL (Avenida Martinez Catena, 6): 1.728 euros

(Avenida Martinez Catena, 6): 1.728 euros SHELL (Punta Almina, Avenida Muelle Cañonero Dato, s/n): 1.728 euros

Las más caras

Además de buscar el mejor precio, es útil saber dónde se sitúan las tarifas más elevadas. En la relación de Ceuta, según el Ministerio para la Transición Ecológica, estas son las gasolineras con precios más altos en las categorías indicadas:

CEPSA (Avenida Gonzalez Tablas, s/n): Gasolina 95, 1.624 euros

(Avenida Gonzalez Tablas, s/n): Gasolina 95, 1.624 euros CEPSA (Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): Gasolina 95, 1.624 euros

(Avenida Martinez Catena s/n – frente Playa del Chorrillo, s/n): Gasolina 95, 1.624 euros MOEVE (Avenida Juan de Borbon, 27): Gasolina 95, 1.614 euros

Consejos

Revisa el precio por tipo de combustible antes de repostar. La comparación entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel no siempre coincide.

antes de repostar. La comparación entre Gasolina 95, Gasolina 98 y Diésel no siempre coincide. Si tu objetivo es ajustar el gasto, centra la búsqueda en las estaciones con el precio más bajo de tu categoría.

de tu categoría. Ten en cuenta que el impacto final depende del tamaño del depósito y de cuántos litros vayas a cargar.

y de cuántos litros vayas a cargar. Para una referencia diaria, consulta esta información del Ministerio para la Transición Ecológica y contrasta la tarifa de la estación a la que acudas.

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