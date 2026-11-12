Estos son los resultados oficiales de todos los sorteos de lotería celebrados en España el jueves 12 de noviembre de 2026. A continuación puedes consultar las combinaciones ganadoras de Lotería Nacional, La Primitiva, Bonoloto, EuroDreams, Lototurf y ONCE.
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Lotería Nacional
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Primer premio: 39430 (30.000 € al décimo)
Segundo premio: 52774 (6.000 € al décimo)
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Reintegros: 0, 1, 3
Extracciones de cuatro cifras: 0639 · 0709 · 1372 · 8331
Extracciones de tres cifras: 096 · 115 · 223 · 325 · 416 · 857 · 922
Extracciones de dos cifras: 06 · 19 · 26 · 35 · 37 · 46 · 61 · 76 · 97
Noticia del sorteo: Lotería Nacional hoy, jueves 12 de noviembre: números premiados
La Primitiva
📊 Todos los resultados de La Primitiva →
04 · 10 · 21 · 32 · 33 · 45
Complementario: 24
Reintegro: 9
Joker: 6606881
Noticia del sorteo: La Primitiva del 12 de noviembre: combinación ganadora y premios
Bonoloto
📊 Todos los resultados de Bonoloto →
03 · 09 · 25 · 26 · 30 · 34
Complementario: 41
Reintegro: 1
Noticia del sorteo: Bonoloto del 12 de noviembre: combinación ganadora y premios
EuroDreams
05 · 10 · 15 · 18 · 19 · 37
Número Sueño: 01
Noticia del sorteo: EuroDreams hoy, jueves 12 de noviembre: combinación ganadora
Lototurf
01 · 04 · 06 · 09 · 11 · 19
Reintegro: 2
Caballo ganador: 4
ONCE
Cupón Diario
23572. Serie 040. 500.000 €. Reintegros 2 / 2
Noticia del sorteo: Cupón Diario de la ONCE hoy, 12 de noviembre: número premiado
Mi día de la ONCE
13 de enero de 1984 · número de la suerte 05
Super 11
05, 06, 12, 14, 24, 25, 29, 30, 42, 44, 46, 51, 56, 57, 62, 64, 68, 71, 76, 82. Último sorteo del día (21:15)
Triplex de la ONCE
968. Último sorteo del día (21:15)
Verificación oficial
Los resultados se ofrecen a título informativo. La única lista oficial válida es la que publican Loterías y Apuestas del Estado y la ONCE.