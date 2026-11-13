Rafael Echagüe dirigía la primera división del ejército español activo, que partió en barco de Algeciras hacia Ceuta el 13 de noviembre de 1859.
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1859: Echagüe parte hacia Ceuta con su división
La unidad dirigida por Echagüe partió hacia la ciudad para sumarse a las operaciones militares de la Guerra de África, en las que debía incorporarse la primera división.
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Fuente: Ceuta Turismo, «La primera división de Echagüe embarca rumbo a Ceuta», que toma como referencia «Federico Engels · La Guerra de África».
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Otras efemérides del 13 de noviembre
2016: Un terremoto sacude la isla de Te Wai Pounamu
La isla de Te Wai Pounamu, en Nueva Zelanda, registró en 2016 un seísmo de 7,4 grados en la escala de Richter.
2002: El Prestige comienza a hundirse ante las costas de Galicia
En 2002 comenzó el hundimiento del petrolero Prestige frente a las costas gallegas; el barco terminó de hundirse seis días después.
1976: La Banda Trapera del Río ofrece su primer recital
La Banda Trapera del Río ofreció en 1976 su primer recital en Barcelona, en el Pueblo Español, durante un homenaje a Lina Odena; esa fecha se ha considerado siempre la de la fundación del grupo de rock.
Fuente de las efemérides generales: Wikipedia, efemérides del 13 de noviembre.
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