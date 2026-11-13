El precio de la gasolina en Ceuta alcanza una media de 1,558 euros por litro para la gasolina 95 este viernes, 13 de noviembre de 2026, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Las dos estaciones de ON365 ofrecen el precio más bajo de este carburante, a 1,534 euros por litro.

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El Ministerio recoge precios de 10 estaciones en Ceuta. La media de la gasolina 98 se sitúa en 1,575 euros por litro, mientras que la del gasóleo A es de 1,723 euros por litro.

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En gasolina 95, el precio mínimo es de 1,534 euros por litro y el máximo, de 1,594 euros. En gasóleo A, los precios oscilan entre 1,699 y 1,744 euros por litro.

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Las gasolineras más baratas hoy

Las estaciones de ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera comparten el precio más bajo de gasolina 95 y diésel. Para la gasolina 98, el menor precio corresponde a Shell Muelle Dato.

Gasolina 95

Estas son las cinco estaciones con los precios más bajos de gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica:

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,534 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,534 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 euros por litro. Disa Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,553 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,553 euros por litro. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros por litro.

Las dos estaciones de ON365 están por debajo de la media de 1,558 euros por litro. Las otras tres comparten un precio de 1,553 euros por litro.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato ofrece la gasolina 98 a 1,553 euros por litro, el precio más bajo entre las estaciones recogidas por el Ministerio:

Shell Muelle Dato , avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros por litro.

, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros por litro. ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,564 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,564 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 euros por litro. Disa Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,583 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,583 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 euros por litro.

La media de la gasolina 98 en Ceuta es de 1,575 euros por litro. Shell Muelle Dato y las dos estaciones de ON365 quedan por debajo de esa referencia.

Diésel

El gasóleo A más barato se encuentra en las dos estaciones de ON365, ambas a 1,699 euros por litro. Las siguientes tres estaciones comparten el precio medio de este carburante:

ON365 , muelle Alfau, s/n: 1,699 euros por litro.

, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros por litro. ON365 , avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros por litro.

, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros por litro. Disa Varadero , avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,723 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,723 euros por litro. Shell Punta Almina , avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 euros por litro.

, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,723 euros por litro.

Las más caras

El precio máximo de la gasolina 95 es de 1,594 euros por litro. Según el Ministerio para la Transición Ecológica, dos estaciones de Cepsa lo registran:

Cepsa , avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro.

, avenida González Tablas, s/n: 1,594 euros por litro. Cepsa , avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro.

, avenida Martínez Catena, s/n, frente a la playa del Chorrillo: 1,594 euros por litro. Cepsa, avenida Juan de Borbón, 27: 1,554 euros por litro.

Entre el precio mínimo y el máximo de la gasolina 95 hay una diferencia de 0,060 euros por litro. En el caso del gasóleo A, la diferencia entre ambos extremos es de 0,045 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, conviene comparar el precio del carburante que utiliza el vehículo y comprobar la dirección de la estación. La opción más barata para gasolina 95 y diésel no coincide con la de gasolina 98.

También puede ser útil tener en cuenta el trayecto hasta la gasolinera al elegir dónde repostar. Los importes indicados corresponden al precio por litro, por lo que el coste final dependerá de la cantidad que se reposte.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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