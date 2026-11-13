Programación TV hoy, viernes 13 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:35 Futbol uefa nations league
- 22:35 Lo hacemos publico cuanta guerra
- 23:35 Lo hacemos publico el silencio de los otros
- 01:05 Lo hacemos publico cuanta guerra
La 2
- 20:40 Trivial Pursuit
- 21:25 Cifras y letras
- 22:00 Plano general
- 22:30 Un blanco fácil
- 01:40 Brain Beats (A Musical Especies)
Antena 3
- 20:00 Pasapalabra
- 21:00 Antena 3 noticias 2
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Al detalle
- 22:00 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 La Voz
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:45 Eldesmarque cuatro
- 21:00 El tiempo
- 21:10 Horizonte
- 23:00 El blockbuster
Telecinco
- 20:00 ¡Allá tú!
- 21:05 Informativos telecinco
- 21:25 Informativos telecinco. el cierre
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 21:50 First dates
- 23:00 ¡De viernes!
laSexta
- 20:00 laSexta Noticias 20:00
- 21:00 laSexta clave
- 21:30 laSexta Debate: hablamos de lo que importa
- 23:15 Equipo de investigación
- 00:30 Equipo de investigación
- 01:30 Equipo de investigación
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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