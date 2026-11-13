La Autoridad Portuaria de Ceuta abre licitación para el servicio de recogida de residuos y limpieza de aguas residuales.

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La Autoridad Portuaria de Ceuta ha anunciado la apertura de un proceso de licitación para contratar el servicio de recogida de residuos y limpieza de las unidades compactas de aguas residuales y alcantarillado. Este contrato, que tiene un valor estimado de 349.534,45 euros, busca asegurar la correcta gestión de los residuos en las instalaciones portuarias de la ciudad.

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Plazos

El contrato tendrá una duración de 36 meses, y las empresas interesadas en participar en el proceso de licitación deberán presentar sus ofertas antes de las 19:00 horas del 17 de diciembre de 2026. La apertura de las ofertas económicas se realizará el 18 de diciembre de 2026 a las 08:00 en las instalaciones de la Autoridad Portuaria de Ceuta.

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Condiciones de participación

Para participar en esta licitación, las empresas deben cumplir con ciertos requisitos de capacidad de obrar, situación económica y financiera, así como experiencia técnica y profesional, detallados en el Anexo III del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares. El procedimiento de adjudicación será abierto, y los criterios de adjudicación se basarán en un 70% en el precio y un 30% en la calidad del servicio ofertado.

Presentación de ofertas

Las ofertas pueden presentarse de forma electrónica, y se aceptará la facturación y el pago electrónico. Las empresas interesadas deben enviar sus propuestas a la Presidencia de la Autoridad Portuaria de Ceuta, ubicada en el Muelle España s/n, 51001 Ceuta, España.

La disposición se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 13 de noviembre de 2026 (referencia BOE-B-2026-37087).