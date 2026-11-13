La Iglesia católica conmemora este 13 de noviembre a San Homobono, comerciante de Cremona, Italia, que dedicó buena parte de sus bienes y esfuerzos a ayudar a los pobres. Vivió en el siglo XII y fue canonizado en 1199.

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El santoral de este viernes 13 de noviembre de 2026 incluye también a Santa Agustina Pietrantoni y a San Nicolás I. Sus historias remiten a ámbitos distintos de la vida de la Iglesia: el cuidado de los enfermos y el papado.

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San Homobono (fallecido en 1197)

San Homobono fue un laico y comerciante de Cremona que vivió en el siglo XII. Estaba casado y se dedicaba a su trabajo, una actividad que formó parte de su vida junto con la atención a quienes necesitaban ayuda.

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Su historia destaca por el uso que hizo de sus recursos. Destinó buena parte de sus bienes y esfuerzos a socorrer a los pobres, una dedicación por la que es recordado en el santoral católico.

Murió en 1197 y fue canonizado en 1199, dos años después de su fallecimiento. Su celebración permite recordar la figura de un santo laico cuya trayectoria estuvo vinculada tanto al comercio como a la ayuda a los demás.

Otros santos que se celebran el 13 de noviembre

Santa Agustina Pietrantoni : religiosa italiana que cuidó a enfermos en el hospital Santo Spirito de Roma y murió en 1894 tras ser atacada por un paciente.

: religiosa italiana que cuidó a enfermos en el hospital Santo Spirito de Roma y murió en 1894 tras ser atacada por un paciente. San Nicolás I: papa entre 858 y 867, defendió la autoridad pontificia y la independencia de la Iglesia frente al poder político.

La canonización de San Homobono

La canonización de San Homobono llegó en 1199, dos años después de su muerte. Su vida como comerciante y su dedicación a los pobres son los rasgos por los que se le recuerda cada 13 de noviembre.

La jornada reúne también la memoria de Santa Agustina Pietrantoni, canonizada por Juan Pablo II en 1999, y de San Nicolás I, que intervino en controversias eclesiásticas durante su pontificado.

Fuente: santoral católico de la página del día en Wikipedia.

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