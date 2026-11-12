El Albacete – Celta Fortuna se juega el lunes 16 de noviembre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion.

Partido: Albacete – Celta Fortuna

Albacete – Celta Fortuna Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 14

LaLiga Hypermotion, jornada 14 Fecha: lunes 16 de noviembre

lunes 16 de noviembre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

LaLiga TV Hypermotion Estadio: Estadio Carlos Belmonte (Albacete)

El Estadio Carlos Belmonte acogerá el enfrentamiento entre Albacete y Celta Fortuna en la jornada 14 de LaLiga Hypermotion. El Albacete, actualmente en la 21ª posición, suma 10 puntos tras 13 partidos, con un balance de 13 goles a favor y 24 en contra. En sus últimos cinco encuentros, ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Celta Fortuna ocupa el 16º lugar con 13 puntos, habiendo anotado 19 goles y recibido 25 en el mismo número de partidos. En sus últimas cinco jornadas, el equipo ha logrado 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas.

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Así llegan los equipos

Albacete: 21º con 10 puntos en 13 partidos (13 goles a favor y 24 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-V-D-D)

Celta Fortuna: 16º con 13 puntos en 13 partidos (19 goles a favor y 25 en contra); en sus últimos 5 partidos: 1 victoria, 2 empates y 2 derrotas (resultados: D-E-D-E-V)

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