Eduardo Garbayo, CEO de Spotahome, ha realizado un análisis exhaustivo sobre los recientes decretos de vivienda y su impacto negativo en el mercado del alquiler en España. Según su visión, la inseguridad jurídica es un factor determinante que está haciendo que muchos propietarios retiren sus casas del alquiler.

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Garbayo subraya que la oferta de alquiler ha estado disminuyendo en los últimos años, con una caída del 44% entre 2018 y 2025, siendo aún más abrupta en ciudades como Barcelona y Madrid. Asimismo, señala que esta caída se ha acelerado con la implementación de los nuevos decretos, lo que pone en riesgo la disponibilidad de viviendas.

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En sus interacciones con propietarios, Spotahome ha encontrado que muchos han decidido poner sus viviendas en pausa a la espera de entender mejor cómo los nuevos decretos les afectan. Esta falta de previsibilidad genera un entorno de desconfianza que disuade a los propietarios de alquilar sus propiedades.

Garbayo explica que, en un contexto de regulación compleja, los propietarios buscan seguridad y garantías. El Programa Plus de Spotahome, que valida la solvencia del inquilino, se ha convertido en el producto más demandado, proporcionando una seguridad adicional sobre el cobro de rentas.

El CEO de Spotahome también ha advertido que la nueva normativa podría excluir a los inquilinos más vulnerables, como jóvenes, autónomos y familias con pocos recursos, lo que contradice el objetivo de proteger a los inquilinos que más lo necesitan. Finalmente, Garbayo concluye que cualquier incremento en la regulación del alquiler podría resultar en menos propietarios dispuestos a alquilar, lo que a su vez podría incrementar los precios y reducir aún más la oferta.