La selección española cierra este domingo 15 de noviembre de 2026 la fase de grupos de la competición continental en un Estadio Riyadh Air Metropolitano con el cartel de no hay billetes, en un choque que podrá seguirse en abierto a través de La 1 de TVE y RTVE Play a partir de las 20:45 horas.

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La selección española de fútbol se prepara para afrontar este fin de semana el punto y final a la fase de grupos de la UEFA Nations League con un duelo estelar frente a Inglaterra. El encuentro, correspondiente a la sexta y última jornada de esta liguera fase europea, mide sobre el terreno de juego a dos de las potencias continentales más en forma en un choque que promete emociones fuertes. Este enfrentamiento directo llega inmediatamente después del exigente carrusel de compromisos internacionales que ha caracterizado a la ventana del mes de noviembre, cerrando así la actividad de esta primera ronda del torneo continental.

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El combinado nacional regresa a casa tras haber disputado su compromiso previo a domicilio con el firme objetivo de cerrar esta etapa de grupos con buenas sensaciones y hacerlo además ante su propia afición. Delante tendrá a unos ‘Three Lions’ que siempre garantizan la máxima competitividad en cada cita internacional, configurando un clásico del fútbol europeo que concentrará la atención de los seguidores de este deporte. El precedente más cercano entre ambas escuadras dentro de esta misma fase otorga un aliciente adicional al choque, ya que en el anterior duelo disputado entre ambos conjuntos, los pupilos de Luis de la Fuente lograron imponerse en Wembley por un marcador de dos goles a tres, remontando a los ingleses en un auténtico partidazo.

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Horario oficial y escenario del España – Inglaterra

En lo que respecta a los detalles organizativos y de calendario, el partido entre las selecciones de España e Inglaterra se disputará este domingo 15 de noviembre de 2026. El balón comenzará a rodar a partir de las 20:45 horas en el horario peninsular español, una franja nocturna habitual en las grandes citas internacionales que permitirá a los aficionados disfrutar del cierre de la sexta jornada de la competición.

El escenario elegido para albergar este atractivo compromiso de la UEFA Nations League es el Estadio Riyadh Air Metropolitano de Madrid. El recinto madrileño presentará una imagen imponente, ya que el feudo rojiblanco colgará el cartel de no hay billetes para arropar a los internacionales españoles en este cierre de la fase de grupos. De este modo, se espera un lleno absoluto en las gradas y un ambiente propio de las grandes noches europeas en la capital de España para acompañar al equipo nacional en este exigente examen ante el conjunto inglés.

Dónde ver en directo por televisión y online el partido de la Nations League

Para todos aquellos aficionados al fútbol que no puedan desplazarse hasta las gradas del Estadio Riyadh Air Metropolitano en Madrid, el encuentro contará con una amplia cobertura audiovisual gratuita en todo el territorio nacional. El choque entre España e Inglaterra podrá seguirse en directo y en abierto a través de La 1 de TVE.

Asimismo, aquellos espectadores que prefieran seguir el desarrollo del partido de la sexta jornada de la UEFA Nations League mediante dispositivos móviles, ordenadores o tabletas dispondrán de la señal en directo a través de la plataforma online RTVE Play. Con estas opciones de retransmisión en abierto, los seguidores de la selección española tendrán garantizado el acceso íntegro a un encuentro decisivo para despedir la fase de grupos de la competición europea ante Inglaterra.