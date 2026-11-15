Programación TV hoy, domingo 15 de noviembre: estos son los programas de esta noche en La 1, La 2, Antena 3, Cuatro, Telecinco y laSexta, cadena a cadena y con su hora de emisión.
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La 1
- 20:30 Fútbol. UEFA Nations League
- 22:35 El mensajero
La 2
- 20:05 Los seis continentes al descubierto
- 21:00 Equipo Crónica. Arte de trinchera
- 22:00 Al cielo con ella
- 23:00 Cachitos de hierro y cromo
- 00:40 Algo de qué hablar
Antena 3
- 21:00 A3 Noticias Fin de Semana
- 21:45 Deportes 2
- 21:55 Al detalle
- 22:00 Tu tiempo con Roberto Brasero
- 22:10 El Secreto
- 23:32 El Secreto
Cuatro
- 20:00 Noticias cuatro
- 20:55 Eldesmarque cuatro
- 21:10 El tiempo
- 21:15 Cuarto milenio: arrancando la nave
- 22:30 Cuarto milenio
Telecinco
- 21:00 Informativos telecinco
- 21:30 Eldesmarque telecinco
- 21:40 El tiempo
- 22:00 Supervivientes all stars: el debate final
laSexta
- 20:00 laSexta noticias fin de semana
- 21:05 laSexta deportes
- 21:20 laSexta Meteo
- 21:30 Salvados
- 22:35 Salvados
- 23:45 Salvados
Fuente: parrillas de las cadenas publicadas por FormulaTV.
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