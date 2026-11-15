El conjunto insular, dirigido por Álvaro Cervera, afronta un nuevo compromiso oficial en su estadio frente al bloque caballa en una cita clave del campeonato de la categoría de plata del fútbol español.

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La competición oficial de LALIGA HYPERMOTION encara una nueva jornada con la disputa de un enfrentamiento de notable interés para los aficionados al fútbol de plata. El CD Tenerife se medirá como local ante la AD Ceuta FC en el marco de la decimocuarta fecha del calendario liguero. El encuentro reunirá sobre el terreno de juego a dos escuadras que buscan consolidar sus trayectorias en la categoría y sumar tres puntos de gran valor en esta fase de la temporada.

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Fecha, horario oficial y dónde ver el partido en directo

El partido oficial entre el conjunto tinerfeño y la AD Ceuta FC ha quedado fijado de manera definitiva para este domingo, 15 de noviembre. En lo que respecta al horario de inicio, el balón comenzará a rodar a partir de las 14:00 horas del mediodía, en Movistar + o DAZN.

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El escenario designado para albergar este duelo de la jornada 14 es el emblemático Estadio Heliodoro Rodríguez López, situado en Santa Cruz de Tenerife. El recinto insular vestirá sus mejores galas para acoger el choque, donde la afición local respaldará a su equipo en un duelo exigente frente al conjunto ceutí.