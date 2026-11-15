El precio de la gasolina en Ceuta este domingo, 15 de noviembre de 2026, parte de 1,534 euros por litro para la gasolina 95, según el Ministerio para la Transición Ecológica. En las 10 estaciones analizadas, el promedio es de 1,558 euros por litro para este carburante, de 1,575 para la gasolina 98 y de 1,723 para el gasóleo A.

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Las dos estaciones ON365 del muelle Alfau y de la avenida Teniente General Muslera ofrecen el precio más bajo de gasolina 95 y diésel entre las estaciones consultadas. Para la gasolina 98, el precio más bajo corresponde a Shell Muelle Dato.

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Las gasolineras más baratas hoy

Estos son los precios por litro de las estaciones más económicas para cada carburante, según el Ministerio para la Transición Ecológica. Conviene consultar el tipo de combustible antes de comparar, ya que una misma estación puede ocupar posiciones distintas para gasolina 95, gasolina 98 y diésel.

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Gasolina 95

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,534 euros por litro.

1,534 euros por litro. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,534 euros por litro.

1,534 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,553 euros por litro.

1,553 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros por litro.

1,553 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,553 euros por litro.

El precio medio de la gasolina 95 en las estaciones analizadas es de 1,558 euros por litro. El mínimo es de 1,534 euros y el máximo, de 1,594 euros.

Gasolina 98

Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,553 euros por litro.

1,553 euros por litro. ON365, muelle Alfau, s/n: 1,564 euros por litro.

1,564 euros por litro. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,564 euros por litro.

1,564 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,583 euros por litro.

1,583 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,583 euros por litro.

La gasolina 98 tiene un precio medio de 1,575 euros por litro. Shell Muelle Dato y las dos estaciones ON365 se sitúan por debajo de ese promedio.

Diésel

ON365, muelle Alfau, s/n: 1,699 euros por litro.

1,699 euros por litro. ON365, avenida Teniente General Muslera, s/n: 1,699 euros por litro.

1,699 euros por litro. Shell Punta Almina, avenida Muelle Cañonero Dato, s/n: 1,723 euros por litro.

1,723 euros por litro. Shell Muelle Dato, avenida Muelle Dato, 8: 1,723 euros por litro.

1,723 euros por litro. Disa Varadero, avenida Muelle Cañonero Dato, 10: 1,723 euros por litro.

El gasóleo A registra un promedio de 1,723 euros por litro. El precio mínimo entre las estaciones analizadas es de 1,699 euros y el máximo alcanza los 1,744 euros.

Las más caras

En gasolina 95, las estaciones de Cepsa de la avenida González Tablas y de la avenida Martínez Catena, frente a la playa del Chorrillo, marcan 1,594 euros por litro. La estación de Cepsa de la avenida Juan de Borbón, 27, registra 1,554 euros por litro, según el Ministerio.

La diferencia entre el precio mínimo y el máximo de la gasolina 95 en Ceuta es de 0,060 euros por litro. En el caso del gasóleo A, la diferencia entre ambos extremos es de 0,045 euros por litro.

Consejos

Antes de repostar, comprueba que comparas el carburante que necesita tu vehículo y revisa el precio por litro en el surtidor. También puedes tener en cuenta la ubicación de la estación al elegir dónde llenar el depósito.

Para calcular el coste de un repostaje, multiplica el precio por litro por la cantidad de litros que vayas a cargar. La comparación entre estaciones resulta más útil si se hace para el mismo combustible y la misma cantidad.

Fuente: precios de las gasolineras de Ceuta publicados por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

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