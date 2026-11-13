Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 13 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.

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Combinación ganadora del EuroJackpot

0512273544

Soles: 0412

Números: 5, 12, 27, 35, 44. Soles: 4, 12.

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Premios del sorteo

Aciertos Premio Acertantes (España / Europa) 5 + 2 Bote 0 / 0 5 + 1 353.606,70 € 0 / 7 5 51.700,90 € 0 / 27 4 + 2 5.233,00 € 1 / 44 4 + 1 260,90 € 31 / 1.103 3 + 2 177,50 € 83 / 1.783 4 81,10 € 62 / 2.838 2 + 2 30,30 € 993 / 24.161 3 + 1 18,80 € 1.478 / 43.461 3 15,20 € 3.330 / 106.941 1 + 2 15,20 € 4.617 / 122.724 2 + 1 9,90 € 19.825 / 584.547

Próximo sorteo

El próximo EuroJackpot se celebra el martes 17 de noviembre, con un bote de 75.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.

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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.

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