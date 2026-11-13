Estos son los números premiados en el sorteo del EuroJackpot de hoy, viernes 13 de noviembre, según la ONCE, que comercializa el juego en España.
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Combinación ganadora del EuroJackpot
0512273544
Soles: 0412
Números: 5, 12, 27, 35, 44. Soles: 4, 12.
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Premios del sorteo
|Aciertos
|Premio
|Acertantes (España / Europa)
|5 + 2
|Bote
|0 / 0
|5 + 1
|353.606,70 €
|0 / 7
|5
|51.700,90 €
|0 / 27
|4 + 2
|5.233,00 €
|1 / 44
|4 + 1
|260,90 €
|31 / 1.103
|3 + 2
|177,50 €
|83 / 1.783
|4
|81,10 €
|62 / 2.838
|2 + 2
|30,30 €
|993 / 24.161
|3 + 1
|18,80 €
|1.478 / 43.461
|3
|15,20 €
|3.330 / 106.941
|1 + 2
|15,20 €
|4.617 / 122.724
|2 + 1
|9,90 €
|19.825 / 584.547
Próximo sorteo
El próximo EuroJackpot se celebra el martes 17 de noviembre, con un bote de 75.000.000 €. Hay sorteo todos los martes y viernes.
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Resultados a título informativo según la página oficial de la ONCE (juegosonce.es). Lo que vale para cobrar es el escrutinio oficial. Los premios de más de 40.000 € tributan al 20 % por lo que exceda de esa cantidad.
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