La jornada de este lunes, 16 de marzo de 2026, llega cargada de ilusión para los seguidores de los sorteos de la ONCE. Como es habitual, la organización ha celebrado sus sorteos diarios, repartiendo premios entre miles de participantes en todo el país. A continuación, te detallamos los números agraciados en cada una de las modalidades.

Cupón Diario de la ONCE

El sorteo del Cupón Diario, uno de los más veteranos y queridos de nuestra geografía, ha dejado el siguiente resultado para la jornada de hoy:

Número premiado: 97554

97554 Serie: 012

Super ONCE

El Super ONCE se caracteriza por sus cinco sorteos diarios. Aquí tienes las combinaciones ganadoras correspondientes a los sorteos celebrados hasta el momento:

Sorteo Combinación ganadora Sorteo 1 02, 10, 12, 17, 25, 28, 36, 45, 49, 51, 55, 59, 62, 63, 69, 72, 75, 77, 82, 84 Sorteo 2 04, 08, 09, 20, 24, 37, 38, 45, 47, 51, 53, 55, 56, 58, 61, 63, 78, 80, 81, 82 Sorteo 3 11, 13, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 33, 34, 37, 42, 46, 49, 50, 53, 68, 73, 83, 84 Sorteo 4 14, 16, 29, 30, 37, 45, 47, 48, 50, 51, 53, 58, 62, 65, 68, 71, 77, 79, 82, 84 Sorteo 5 02, 03, 08, 10, 14, 16, 27, 30, 33, 35, 36, 48, 54, 57, 59, 63, 68, 74, 83, 85

Triplex de la ONCE

La modalidad del Triplex, que premia la inmediatez al acertar las tres cifras en orden, ha arrojado los siguientes resultados hoy:

Sorteo 1: 2 – 0 – 7

2 – 0 – 7 Sorteo 2: 5 – 5 – 2

5 – 5 – 2 Sorteo 3: 4 – 3 – 0

4 – 3 – 0 Sorteo 4: 4 – 4 – 5

4 – 4 – 5 Sorteo 5: 3 – 1 – 0

¿Cómo cobrar tus premios?

Premios pequeños: Puedes cobrar tus premios directamente en cualquier punto de venta autorizado de la ONCE presentando tu cupón premiado.

Puedes cobrar tus premios directamente en cualquier punto de venta autorizado de la ONCE presentando tu cupón premiado. Premios mayores: Para importes más elevados, será necesario acudir a los Centros ONCE o entidades bancarias autorizadas.

Nota informativa: Este medio no se hace responsable de posibles errores en la publicación de los resultados. La única lista oficial y válida es la que facilita la ONCE a través de sus canales oficiales. ¡Recuerda jugar siempre con responsabilidad!