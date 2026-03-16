Tras casi nueve años de incertidumbre, silencio y angustia, la investigación sobre la desaparición de Francisca Cadenas ha llegado a un punto de no retorno. Un nuevo informe forense y policial, al que ha tenido acceso el diario El País, revela la brutalidad del crimen que acabó con la vida de la vecina de Hornachos (Badajoz) la noche del 9 de mayo de 2017.

Según los detalles recogidos en la investigación, Francisca no desapareció voluntariamente ni fue víctima de un accidente. Fue asesinada a golpes, posteriormente descuartizada y enterrada semidesnuda, en un intento deliberado por parte de su agresor de ocultar el cuerpo y destruir cualquier rastro biológico que permitiera su identificación.

Claves de las nuevas revelaciones

La causa de la muerte: Los análisis forenses determinan que el fallecimiento se produjo de forma violenta debido a múltiples impactos, lo que confirma la tesis del homicidio doloso.

Los análisis forenses determinan que el fallecimiento se produjo de forma violenta debido a múltiples impactos, lo que confirma la tesis del homicidio doloso. Ocultación del cadáver: El ensañamiento no terminó con la muerte. El autor del crimen procedió al descuartizamiento del cuerpo para facilitar su traslado y entierro en una zona que ha sido objeto de exhaustivos rastreos en los últimos meses.

El ensañamiento no terminó con la muerte. El autor del crimen procedió al descuartizamiento del cuerpo para facilitar su traslado y entierro en una zona que ha sido objeto de exhaustivos rastreos en los últimos meses. El móvil del crimen: Aunque el sumario sigue aportando datos, el hecho de que fuera hallada semidesnuda refuerza la hipótesis de una agresión de carácter sexual o un intento de humillación post-mortem.

Un giro en la investigación

Durante años, el caso de «la madre de Hornachos» fue uno de los más enigmáticos de la crónica negra española. Francisca desapareció en un trayecto de apenas 50 metros, en un callejón cercano a su casa, tras dejar a una niña a la que cuidaba con sus padres.

Este nuevo informe apunta directamente a sospechosos que ya estuvieron en el radar de la Guardia Civil en los primeros meses de la investigación, pero contra quienes no se pudo actuar por falta de pruebas físicas. El hallazgo de nuevos indicios y el avance en las técnicas de análisis de ADN han sido determinantes para reconstruir lo que ocurrió en ese «callejón del horror».

Impacto en Hornachos: El pueblo de Extremadura, que nunca dejó de pedir justicia con concentraciones mensuales, recibe esta noticia con una mezcla de alivio por el avance judicial y un profundo dolor ante la crueldad de los detalles revelados.

Próximos pasos judiciales

El juez encargado del caso prevé llamar a declarar en los próximos días a personas del entorno cercano y a testigos que podrían haber modificado o ampliado sus versiones iniciales a la luz de los nuevos hallazgos. La familia de Francisca Cadenas, a través de sus representantes legales, ha solicitado la máxima celeridad para que, tras casi una década, se pueda celebrar un juicio que ponga nombre y apellidos al responsable de esta atrocidad.