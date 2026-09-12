Bilbao Athletic, Real Avilés, UD Logroñés y Mirandés vencieron en la jornada 3 de la Primera Federación (grupo 1), disputada el sábado 12 de septiembre de 2026: Bilbao Athletic 3-1 Pontevedra; Real Avilés 3-1 Unionistas; UD Logroñés 3-0 Ourense; Mirandés 4-3 Mérida.

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Ningún club ceutí participó en esta jornada.

Marcadores de la jornada 3

Pontevedra 1 – 3 Bilbao Athletic

Real Avilés 3 – 1 Unionistas de Salamanca

UD Ourense 0 – 3 UD Logroñés

Mérida 3 – 4 Mirandés

Goleadores y expulsiones (según los datos facilitados)

Pontevedra 1 – 3 Bilbao Athletic

Bilbao Athletic: C. Imga [31′] , T. Vizcay [41′] , A. Conde [90+4′] ; Pontevedra: A. Comparada Gonzalez [48′] . Expulsados: Rui Pedro (Pontevedra, [71′] ).

Bilbao Athletic: C. Imga , T. Vizcay , A. Conde ; Pontevedra: A. Comparada Gonzalez . Expulsados: Rui Pedro (Pontevedra, ). Real Avilés 3 – 1 Unionistas de Salamanca

Unionistas de Salamanca: H. de Bustos [4′] ; Real Avilés: N. Poquet [40′] , C. Montes [56′] , N. Poquet [62′] .

Unionistas de Salamanca: H. de Bustos ; Real Avilés: N. Poquet , C. Montes , N. Poquet . UD Ourense 0 – 3 UD Logroñés

UD Logroñés: A. Morales [5′] , A. Morales [59′] , A. Morales [90+8′] . Expulsados: E. Cabetas (UD Logroñés, [72′] ).

UD Logroñés: A. Morales , A. Morales , A. Morales . Expulsados: E. Cabetas (UD Logroñés, ). Mérida 3 – 4 Mirandés

Mérida: S. El Ftouhi [14′], A. Jay [32′], J. Lopez [75′]; Mirandés: M. Lozano [41′], I. Unzueta [43′], J. Martinez Landa [87′], I. Unzueta [90+4′] (p.). Expulsados: M. Solar (Mérida, [80′]).

Duelos destacados de la jornada

Pontevedra-Bilbao Athletic se decidió en dos fases: los visitantes sentenciaron la primera parte con goles antes del descanso y cerraron el triunfo con un tanto en el descuento. El Pontevedra redujo diferencias tras la reanudación y sufrió la expulsión de Rui Pedro en el segundo tiempo.

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En Avilés, Unionistas se adelantó muy pronto, pero Real Avilés le dio la vuelta con un doblete de N. Poquet y un tanto de C. Montes para cerrar el 3-1.

UD Logroñés confirmó su superioridad en Ourense con el hat-trick de A. Morales; el partido también registró la expulsión de E. Cabetas en la segunda mitad.

El choque entre Mérida y Mirandés fue el más abierto de la jornada, con constantes alternativas en el marcador. Mirandés remontó y selló la victoria con un penalti en el descuento; M. Solar vio la tarjeta roja en la recta final.

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