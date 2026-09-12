El sábado 12 de septiembre de 2026 la jornada 4 de la Premier League dejó, entre otros resultados, la victoria del Nottingham Forest 2-1 sobre el Aston Villa y el Arsenal 2-0 en Sunderland.

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Marcadores de la jornada 4

Aston Villa 1 – 2 Nottingham Forest [Nottingham Forest: Liam Delap 46′, Igor Jesus 88′ | Aston Villa: Alysson Edward Franco da Rocha 74′]

[Nottingham Forest: Liam Delap 46′, Igor Jesus 88′ | Aston Villa: Alysson Edward Franco da Rocha 74′] Bournemouth 2 – 2 Brentford [Brentford: Kevin Schade 34′, Kevin Schade 56′ | Bournemouth: Justin Kluivert 38′, Marcus Tavernier 52′]

[Brentford: Kevin Schade 34′, Kevin Schade 56′ | Bournemouth: Justin Kluivert 38′, Marcus Tavernier 52′] Chelsea 2 – 2 Hull City [Chelsea: Morgan Rogers 7′, João Pedro 66′ | Hull City: Mohamed Belloumi 28′, Mohamed Belloumi 34′]

[Chelsea: Morgan Rogers 7′, João Pedro 66′ | Hull City: Mohamed Belloumi 28′, Mohamed Belloumi 34′] Crystal Palace 2 – 3 Ipswich [Crystal Palace: Anan Khalaili 14′, Jörgen Strand Larsen 75′ | Ipswich: Emersonn 23′, Leif Davis 45′, Zian Flemming 90′; expulsados: Axel Disasi (Crystal Palace, 34′)]

[Crystal Palace: Anan Khalaili 14′, Jörgen Strand Larsen 75′ | Ipswich: Emersonn 23′, Leif Davis 45′, Zian Flemming 90′; expulsados: Axel Disasi (Crystal Palace, 34′)] Liverpool 0 – 0 Fulham

Tottenham 0 – 0 Everton

Sunderland 0 – 2 Arsenal

Duelos destacados

Nottingham Forest se impuso 2-1 al Aston Villa. Liam Delap inauguró el marcador en el 46′ y Igor Jesus cerró el resultado en el 88′; para Villa anotó Alysson Edward Franco da Rocha en el 74′.

En Bournemouth 2 – 2 Brentford Kevin Schade firmó un doblete (34′, 56′) y Bournemouth respondió con los tantos de Justin Kluivert (38′) y Marcus Tavernier (52′).

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Chelsea 2 – 2 Hull City dejó la remontada de Hull gracias al doblete de Mohamed Belloumi (28′, 34′), mientras que para Chelsea marcaron Morgan Rogers (7′) y João Pedro (66′).

El Crystal Palace 2 – 3 Ipswich fue el partido con más acción: Anan Khalaili (14′) y Jörgen Strand Larsen (75′) marcaron para Palace; Emersonn (23′), Leif Davis (45′) y Zian Flemming (90′) dieron la vuelta para Ipswich. Axel Disasi fue expulsado en el 34′.

Además hubo dos empates sin goles, Liverpool 0 – 0 Fulham y Tottenham 0 – 0 Everton, y la victoria del Arsenal 2-0 en Sunderland.

Nota local: en Ceuta la hora oficial es CEST (UTC+2), una hora por delante del Reino Unido en septiembre (BST, UTC+1), dato relevante para quienes siguen los partidos desde la ciudad.

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