Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al RB Leipzig en la jornada 4 de la Bundesliga, celebrada el domingo 20 de septiembre de 2026.

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Marcadores de la jornada 4

Bayer Leverkusen 2 – 0 RB Leipzig

FC Schalke 04 0 – 0 SV Elversberg

SC Paderborn 07 3 – 1 Hoffenheim

Duelos destacados

En Leverkusen, el equipo local se impuso por 2-0 al RB Leipzig.

El encuentro entre FC Schalke 04 y SV Elversberg finalizó 0-0.

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SC Paderborn 07 venció 3-1 al Hoffenheim en el tercer partido de la jornada. Según los datos facilitados, la información disponible no incluye los nombres de los goleadores ni los minutos de los tantos.

Ningún club de Ceuta participa en la Bundesliga; para los seguidores ceutíes los partidos se disputaron en horario CEST (UTC+2).

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