El encuentro de la Primera Federación (grupo 1) correspondiente a la jornada 4 terminó este viernes 18 de septiembre de 2026 con empate: UD Logroñés 1 – 1 Pontevedra.

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Marcadores de la jornada 4

UD Logroñés 1 – 1 Pontevedra

Goleadores y tarjetas

El 1-0 lo marcó L. Macias (Pontevedra) en el 45+3′. El empate llegó por medio de M. Baselga (UD Logroñés) en el 63′. Según el acta del partido, se registró además una expulsión: T. Konate (UD Logroñés) en el 38′, que dejó al equipo riojano en inferioridad numérica antes del descanso y condicionó el desarrollo del tramo final.

Duelos destacados

El gol de L. Macias en el 45+3′ adelantó a Pontevedra antes del descanso; la reacción de UD Logroñés llegó en el 63′, y la expulsión en el 38′ fue determinante en los últimos minutos.

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