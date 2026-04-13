Comprueba la suerte en El Gordo de la Primitiva, el Sueldazo de la ONCE y la Bonoloto en una jornada cargada de millones

El segundo domingo de abril ha dejado una lluvia de premios repartidos por toda la geografía española. Desde los grandes botes de Loterías y Apuestas del Estado hasta los sueldos mensuales de la ONCE, la jornada de ayer, 12 de abril, cerró la semana con miles de personas comprobando sus resguardos.

Si tienes boletos en el bolsillo, aquí tienes el resumen completo de todas las combinaciones ganadoras.

1. El Gordo de la Primitiva: Bote de 5,3 millones

El sorteo más esperado del domingo puso en juego un bote millonario para la primera categoría. La combinación ganadora fue:

• Números: 4 – 11 – 32 – 40 – 54

• Número Clave (Reintegro): 6

A tener en cuenta: Si tu premio supera los 40.000 €, recuerda que Hacienda aplica una retención del 20% solo sobre la cantidad que exceda dicho límite.

2. El Sueldazo de la ONCE

El «Sueldazo» del fin de semana volvió a ofrecer su icónico premio de 5.000 € al mes durante 20 años y 300.000 € al contado. El número afortunado fue:

• Número principal: 88385

• Serie: 020

Además, se repartieron cuatro sueldos adicionales de 2.000 € al mes durante 10 años para las siguientes cifras y series:

• 25176, serie 029

• 36282, serie 039

• 54626, serie 045

• 86485, serie 001

3. Bonoloto

La Bonoloto dominical también arrojó resultados para quienes buscan la suerte con los seis números tradicionales. La combinación fue la siguiente:

• Combinación: 04 – 12 – 17 – 18 – 22 – 33

• Complementario: 15

• Reintegro: 7

4. Super 11 (Sorteo 5)

Para los amantes de las combinaciones múltiples, el Super 11 de ayer dejó la siguiente serie de 20 números ganadores:

• 03, 04, 05, 09, 14, 15, 16, 22, 25, 38, 39, 40, 46, 54, 57, 70, 73, 77, 78, 79

Información útil para ganadores

Si has resultado agraciado, es vital que sigas estos consejos para no perder tu premio:

1. Plazos de caducidad: Tienes 3 meses para cobrar los premios de Loterías y Apuestas del Estado (Gordo y Bonoloto) y 30 días para los cupones de la ONCE.

2. Dónde cobrar:

• Menos de 2.000 €: En cualquier administración de lotería o punto de venta oficial de la ONCE.

• Más de 2.000 €: Debes acudir a entidades bancarias colaboradoras (como BBVA o CaixaBank).

3. Identificación: No olvides llevar tu DNI y el boleto físico original en buen estado.

¡Enhorabuena a todos los que han comenzado esta nueva semana con un premio bajo el brazo!