Comprueba si tu décimo ha sido premiado en el sorteo ordinario de este jueves; el primer premio reparte 30.000 euros al décimo

La Lotería Nacional ha vuelto a repartir fortuna por toda la geografía española en su tradicional sorteo de los jueves. Este 9 de abril de 2026, los bombos de Loterías y Apuestas del Estado han dictado sentencia, dejando una lluvia de premios que, además de los premios mayores, incluye aproximaciones, centenas y extracciones especiales.

Si tienes un décimo para el sorteo de hoy, consulta a continuación los números agraciados y los reintegros para verificar si la suerte ha llamado a tu puerta.

Combinación ganadora y premios principales

Estos son los números que han obtenido los premios mayores en el sorteo de hoy:

Primer Premio (300.000€ a la serie / 30.000€ al décimo): 69844

Segundo Premio (60.000€ a la serie / 6.000€ al décimo): 43802

Reintegros

Si el último dígito de tu décimo coincide con alguno de estos tres números, recuperarás el importe jugado (3 euros por décimo):

Reintegros: 4 · 5 · 3

¿Cómo comprobar tu décimo?

Además de los premios principales, existen premios menores por terminaciones y aproximaciones. Para una comprobación exhaustiva, tienes varias opciones:

Escaneo de código: Utiliza la aplicación oficial de Loterías y Apuestas del Estado para escanear el código de barras de tu décimo. Buscador online: Introduce tus cinco dígitos en el comprobador de la web oficial para conocer el importe exacto ganado. Administraciones: Acude a cualquier punto de venta autorizado para validar tu boleto de forma presencial.

Cobro de premios

Recuerda que los premios inferiores a 2.000 euros pueden cobrarse en cualquier administración de lotería. Para premios superiores, deberás acudir a las entidades bancarias concertadas. Los décimos de este jueves tienen una caducidad de tres meses, por lo que el plazo para reclamar tu premio finaliza en julio de 2026.

¡Enhorabuena a los afortunados!