El entrenador de la AD Ceuta, José Juan Romero, analizó este viernes el duelo que medirá a su equipo contra el Burgos, un rival al que calificó como “uno de los más en forma de la categoría” en la previa del encuentro. El técnico elogió el nivel del conjunto burgalés y reflexionó también sobre el uso del VAR, del que considera que “se le puede sacar mucho más partido”.

“Nos enfrentamos a un equipazo”

Romero subrayó la dificultad del choque ante un Burgos al que ve en un momento muy sólido pese a su reciente derrota liguera.

“Es un partido muy complicado. Venía en una línea extraordinaria y sus tres últimos partidos fuera los ha ganado. Mañana nos encontraremos con un equipazo que hace las cosas muy bien”, afirmó.

Reconocimiento en Gerena y cansancio acumulado

El técnico ceutí habló también sobre el premio recibido en su localidad natal, Gerena, donde fue nombrado gerenense del año.

“Es un orgullo tremendo porque es tu pueblo y tu tierra. Pero también estoy muy cansado, he tenido que viajar en las últimas horas”, explicó entre risas.

Bajas y previsiones

Para el encuentro, Romero confirmó las ausencias de Youness, Bassinga, Manu Sánchez y Salvi, aunque adelantó que los dos primeros podrían reaparecer en Copa o la próxima semana. “Por lo demás, estarán todos disponibles”, indicó.

Sobre el calendario, dejó claro que su prioridad es LaLiga:

“Lo más importante es la Liga. La Copa llegará cuando toque. No pensamos más allá del Burgos”.

Sensaciones del equipo

Tras la victoria ante el Almería, Romero aseguró que su plantilla mantiene los pies en el suelo:

“La veo igual. Sabemos que podemos perder dando un nivel alto, como ocurrió en Córdoba o Deportivo. Ganar al mejor equipo de la categoría no cambia nada: aquí puedes vencer al líder y perder contra el último”.

Mercado de invierno: sin urgencias

Acerca de posibles fichajes invernales, el entrenador fue prudente:

“Las direcciones deportivas trabajan todo el año, pero no hemos tenido ni una reunión formal sobre enero. Estamos muy contentos con el rendimiento del equipo”.

El VAR, en el foco

Romero también respondió a las palabras de Ramis sobre las decisiones arbitrales y aprovechó para pedir más coherencia en la herramienta tecnológica:

“Yo no hablé del árbitro en Riazor, hablé del VAR. El árbitro puede equivocarse porque está en pleno juego, pero el VAR es una ayuda muy importante y debemos sacarle más rendimiento. Ahí es donde veo disparidad de criterios. Un día se pita una cosa y al siguiente otra”.

El técnico insistió en que la ambigüedad del fútbol complica la labor arbitral, pero reclamó una línea más clara:

“Ojalá llegue un momento en el que tengamos que quejarnos menos, porque todos nos jugamos mucho”.