El A. D. Ceuta recibe este sábado al Burgos CF en un partido clave correspondiente a la jornada 16 de LaLiga Hypermotion. El conjunto ceutí llega reforzado tras vencer al Almería en la reanudación del encuentro suspendido, rompiendo así una racha de tres derrotas seguidas. Enfrente estará un Burgos competitivo y eficaz, que suma 25 puntos y se ha consolidado como uno de los candidatos a la promoción pese a su última derrota en Santander.

Horario del Ceuta – Burgos

El encuentro se disputará este sábado 29 de noviembre de 2025, a las 14:00 horas, en el estadio Alfonso Murube de la Ciudad Autónoma de Ceuta. Como curiosidad histórica, ambos clubes ya se enfrentaron en Segunda División en 1981, en un choque que terminó con triunfo caballa por 3-0 gracias a los goles de Almagro y un doblete de Ortiz.

Dónde ver el partido en televisión

El Ceuta – Burgos se podrá ver en directo a través de los siguientes canales:

LALIGA TV Hypermotion (M56 / O119)

DAZN (emisión en directo)

(emisión en directo) LaLiga TV M2

Cómo seguir el encuentro online

El partido podrá seguirse minuto a minuto a través del directo de As.com, con previa desde una hora antes, onces oficiales, y toda la información actualizada. Tras el encuentro estarán disponibles la crónica, declaraciones, vídeo-resumen y las noticias más destacadas del duelo.