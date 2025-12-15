Un hombre de alrededor de 60 años permanece ingresado en estado crítico tras caer este domingo desde un cuarto piso de un inmueble ubicado en la barriada Erquicia. El suceso, que ha generado una notable alarma entre los residentes de la zona, tuvo lugar poco antes de las 14.00 horas por causas que todavía no han sido aclaradas.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato agentes de la Policía Nacional, que acordonaron la zona y comenzaron a recabar datos para determinar cómo se produjo la caída. Según las primeras pesquisas, el varón impactó contra uno de los vehículos estacionados bajo la ventana desde la que presuntamente se precipitó, lo que pudo reducir parcialmente la violencia del golpe.

Ante la demora en la llegada de los servicios sanitarios, el herido fue trasladado de urgencia al Hospital Universitario de Ceuta en un coche particular, donde permanece ingresado con pronóstico crítico, según las últimas informaciones disponibles.

Durante el incidente, una hermana del afectado tuvo que ser atendida por los servicios de emergencia tras sufrir una fuerte crisis de ansiedad. Las primeras hipótesis apuntan a un posible intento autolítico, ya que en la ventana desde la que se produjo la caída fue localizada una escalera. No obstante, la Policía Nacional mantiene abierta la investigación para esclarecer completamente lo ocurrido y descartar otras posibles causas.