El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, mantuvo un encuentro secreto con uno de los empresarios posteriormente detenidos en la Operación Plus Ultra, tres días antes de los arrestos por blanqueo de capitales. La reunión, que se produjo en una zona restringida y sin cobertura de El Pardo, fue revelada en exclusiva por Alejandro Entrambasaguas para El Debate, cuestionando el nexo del expresidente con la aerolínea rescatada con 53 millones de euros por el Gobierno.

Según la información publicada por El Debate, Zapatero se reunió el pasado 8 de diciembre, 72 horas antes de que la UCO (Unidad Central Operativa, aunque el texto dice UDEF) procediera a las detenciones, con Julio Martínez. Este empresario, además de estar vinculado a la aerolínea Plus Ultra, es cliente de la consultora de las hijas del expresidente, What The Fav S.L.

Julio Martínez, junto con el presidente de Plus Ultra (también llamado Julio Martínez) y el director ejecutivo, Roberto Roselli, fueron arrestados en el marco de una investigación por presunto blanqueo de capitales y posteriormente quedaron en libertad con medidas cautelares este fin de semana.

El encuentro tuvo lugar en El Pardo, Madrid, a las 8:47 de la mañana. El Debate describe la mecánica de la reunión:

Martínez y Zapatero llegaron en vehículos separados (un Mini Cooper y un Toyota Land Cruiser oficial, respectivamente).

Ambos se subieron al todoterreno oficial del expresidente y se adentraron en un camino de acceso restringido y sin cobertura del Monte de El Pardo.

Un empleado de Patrimonio Nacional habría abierto la cancela para permitirles el acceso al paraje vallado.

La reunión a pie se extendió durante alrededor de una hora. Tras finalizar el paseo, el empresario fue visto portando una mochila con documentos.

Posteriormente, ambos se dirigieron al restaurante El Torreón para desayunar durante más de hora y media, en un local que, según la información, fue previamente asegurado y vigilado por los escoltas del expresidente para evitar la presencia de testigos o filtraciones. El Debate asegura que al menos cuatro vehículos oficiales y seis agentes estuvieron involucrados en el dispositivo de seguridad.

El medio señala que estos encuentros eran «habituales desde hacía años», pero se habían vuelto menos frecuentes tras la sospecha de Martínez de que estaba siendo investigado. La operación policial coincidió con los múltiples registros de la llamada «operación Leire».