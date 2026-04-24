La artista catalana, inmersa en su exitoso ‘Lux Tour’, protagonizó ayer una de las imágenes más románticas de la gira al reencontrarse con la modelo francesa entre el público del Ziggo Dome.

La distancia y los compromisos profesionales han impedido que Rosalía pudiera celebrar ayer, 23 de abril, la festividad de Sant Jordi en su Cataluña natal. Tras ofrecer cuatro conciertos consecutivos en el Palau Sant Jordi de Barcelona, la estrella mundial puso rumbo inmediato a los Países Bajos para continuar con su ‘Lux Tour’. Sin embargo, la ausencia de las tradicionales rosas y libros en las calles de Barcelona se vio compensada por un gesto de amor que ha dado la vuelta al mundo: el romántico abrazo entre la cantante y su pareja, la modelo francesa Loli Bahía.

El momento tuvo lugar durante la noche del 22 de abril en el Ziggo Dome de Ámsterdam, aunque ha sido en la jornada de ayer cuando las imágenes se han vuelto virales, confirmando la solidez de una relación que atraviesa su momento más dulce.

Un encuentro espontáneo entre el público

El romántico episodio se produjo en el tercer acto del espectáculo. Como es habitual en esta gira, Rosalía descendió del escenario para mezclarse con sus seguidores mientras interpretaba temas como Dios es un stalker, La rumba del perdón y Cuuuuuute. Fue durante este trayecto entre la multitud cuando la artista divisó a Loli Bahía, de 23 años, quien se encontraba entre los asistentes.

La reacción de la cantante fue inmediata: las cámaras del público captaron cómo Rosalía corría emocionada para fundirse en un cálido abrazo con la modelo francesa ante la mirada de miles de personas. Este gesto público no solo entusiasmó a los fans presentes, sino que ha servido para ratificar un noviazgo que, aunque inesperado, parece estar plenamente consolidado.

El apoyo constante de Loli Bahía en el ‘Lux Tour’

La relación entre ambas se ha ido forjando a la luz de los focos desde que arrancara la gira en Lyon. Loli Bahía se ha convertido en la acompañante inseparable de la artista, escoltándola en cada una de las ciudades visitadas durante esta primera decena de espectáculos. De hecho, no es el primer gesto de complicidad que trasciende; en actuaciones anteriores como la de París, Rosalía ya lanzó mensajes significativos desde el escenario, llegando a dedicar temas con un explícito «pa mi Loli».

Este romance llega en un momento profesional clave para la catalana, quien al inicio de la era ‘Lux’ llegó a declarar en el pódcast de Ràdio Noia que se encontraba en una etapa de celibato voluntario. Pese a aquellas manifestaciones y al éxito de temas como La perla —marcado por un trasfondo de desamor—, el afecto de la modelo francesa parece haber encontrado un lugar definitivo en el corazón de la intérprete.

Aunque la nostalgia por no poder vivir Sant Jordi en casa fue evidente, el ‘Lux Tour’ continúa su imparable camino por Europa, ahora con la certeza de que Rosalía cuenta con el apoyo constante de la persona de quien está enamorada.