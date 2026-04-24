La conmoción se mantiene en la Real Maestranza tras conocerse el alcance real de la herida sufrida por Andrés Roca Rey. El cirujano jefe de la plaza, el doctor Octavio Mulet, ha calificado el pronóstico del torero como “muy grave” tras una intervención de urgencia que reveló la magnitud del destrozo causado por el quinto toro de la tarde el pasado jueves.

Los detalles de la intervención

Según el parte médico oficial, el pitón del astado provocó una herida profunda en la cara interna del tercio superior del muslo derecho. La cornada presenta una extensión inusual y alarmante, dividida en dos trayectorias que suman 35 centímetros:

Trayecto descendente: 20 centímetros.

20 centímetros. Trayecto ascendente: 15 centímetros.

El informe detalla una «extensa rotura de los músculos vasto interno y sartorio». Lo más crítico de la cogida fue la disección y contusión del paquete vasculonervioso femoral superficial; afortunadamente, y a pesar de la violencia del impacto, el equipo médico confirmó que no se llegó a producir una lesión vascular irreversible, lo que habría puesto en compromiso extremo la pierna del diestro.

Traslado hospitalario

Tras la operación en la enfermería de la plaza, donde se procedió al lavado quirúrgico, control de la hemorragia y colocación de drenajes aspirativos, Roca Rey fue trasladado a un hospital de la capital hispalense. Allí permanecerá ingresado para monitorizar la evolución de las fibras musculares afectadas y evitar posibles infecciones.

Una feria marcada por la tragedia

Este es el segundo percance de extrema gravedad que atiende el doctor Mulet en apenas tres días, tras haber intervenido también a Morante de la Puebla el pasado lunes. La secuencia de la cogida a Roca Rey, en la que fue levantado y mantenido en el aire durante varios segundos en el momento de entrar a matar, queda ya como una de las imágenes más dramáticas de esta Feria de Abril de 2026.

El mundo del toro permanece pendiente de la evolución del escalafón, que pierde temporalmente a su máxima figura en el momento más álgido de la temporada.